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Barış için İngiltere’den Mekke’ye yürüyor

İngiltere’den Mekke’ye gitmek için Ağustos ayında yola çıkan ve 6 aydır yürüyen Adam Muhammed, ’Barış Yolculuğu’ adını verdiği yürüyüşünde Afyonkarahisar’a ulaştı. Adam Muhammed, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi Kemerkaya köyünde muhtar tarafından ikramlarla karşılandı.

Genel 12.02.2022, 10:06
Barış için İngiltere’den Mekke’ye yürüyor

İngiltere’den Mekke’ye gitmek için Ağustos ayında yola çıkan ve 6 aydır yürüyen Adam Muhammed, ’Barış Yolculuğu’ adını verdiği yürüyüşünde Afyonkarahisar’a ulaştı. Adam Muhammed, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi Kemerkaya köyünde muhtar tarafından ikramlarla karşılandı.

İngiltere vatandaşı olan Irak kökenli Adam Muhammed, Ağustos 2021’de İngiltere’den yürüyerek Mekke’ye gitmek için yola çıktı. Muhammed, ’bütün kötülüklere karşı yola çıkmak’ amacıyla başladığı ve ’Barış Yolculuğu’ adını verdiği yürüyüşünde Afyonkarahisar’ın Bolvadin İlçesi Kemerkaya köyünden mola verdi. İçinde özel eşyaları olan üç tekerlekli arabasını ittirerek yaya yoluna devam eden Adam Muhammed’e Kemerkaya Köyü Muhtarı Osman Ödemiş yiyecek ve içecek tedariki ile ikramlarda bulundu. Arabasına beyaz bayrağını asarak barış için yürüdüğünü belirten Adam Muhammed, “Hepimiz kardeşiz, Müslümanlar olarak barış istiyorum. Bu yüzden yürüyerek Mekke’ye varacağım” diye konuştu.

Adam Muhammedi’ye İngilizce bilen bir köylü vatandaş tercümanlık yaparak muhtarla sohbet etmesini sağladı.

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