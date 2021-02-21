Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi Tuzla Limanı’na geldi

Denizlerde petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri için 2013 yılında kullanılmaya başlanan sismik araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa, Tuzla Limanı’na geldi.

TPAO tarafından 2013 yılında Norveç’ten satın alınan Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi, Karadeniz ve Akdeniz’deki faaliyetlerde kullanılıyor. Mersin’deki Taşucu Limanı’ndan yola çıkan 84 metre boyunda ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki gemi, Tuzla tersaneler bölgesi demir sahasına ulaştı. Burada bir süre pilotaj için bekleyen gemi, ardından pilotaj, römorkör ve palamar yardımıyla hizmet alacağı tersaneye yanaşmaya başladı.