Barbaros Hayreddin Paşa Camii, açılış için gün sayıyor

Temeli 2 yıl önce atılan Barbaros Hayrettin Paşa Camii açılışı için gün sayıyor. Mimar Sinan’ın kalfalık eseri Süleymaniye Camii’nin benzeri olarak tasarlanan Barbaros Hayrettin Paşa Camii havadan görüntülendi. 20 bin kapasiteli Barbaros Hayreddin Paşa Camiinin iç ve dış dekorasyonunda kullanılan martı ve mavi tonlu renkler dikkat çekiyor.

Mimar Sinan’ın kalfalık eseri Süleymaniye Camii’nden öykünerek tasarlanan Beşiktaş Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nin büyük bir kısmı tamamlandı. Levent’te yapımına 2 yıl önce başlanılan 20 bin kapasiteli Hayrettin Paşa Camisi ibadete açıldığında Sarıyer Büyükdere’den Yıldız Hamidiye Camii’ne kadar ana arterdeki tek büyük cami olacak. Açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2022 yılı bitmeden yapılması planlanan cami adını Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk kaptan paşası ve Türk denizcilik tarihinin önemli isimlerinden olan Barbaros Hayreddin Paşa’dan alıyor. Bu sebeple de caminin iç ve dış dekorasyonunda martı, mavi rengi ve mavi tonlu renklerin sık kullanıldığı görülüyor.

“Camide ağırlıklı olarak deniz, mavi ve mavinin tonlarını kullandık”

Barbaros Hayreddin Paşa Camii’nde gelinen son durumu anlatan inşaat mühendisi Ergin Külünk, “Sona yaklaştık. 2 sene önce camimizin temelini atma merasimini yapmıştık. Bu 2 sene içerisinde çok yoğun çalışmanın içine girdik. Çabuk ve hızlı bitirmemiz gerekiyor. Ama acele de etmeden, işin gerekliliklerini yerine getirerek ve hepsinden önemlisi de iş güvenliği hususuna çok dikkatli davranarak projemizi bugüne kadar taşıdık. 4 minaremiz bitti. 3 minaremizin iskelelerini söktük. Minaremizin külahının hemen altındaki martılar bize selam vermeye başladı. Camimizin isminin Barbaros Hayreddin Paşa olması hasebiyle camide ağırlıklı olarak deniz, mavi ve mavinin tonlarını yormadan kullanmaya gayret ettik. Ana kubbemizin yazısı nanoteknolojiyle yapılmış, paslanmaz çelikten altın rengine çevrilerek ömür boyu solmama garantisiyle beraber Âl-i İmrân suresindeki ayeti kerimeleri yazdık. Kuşak yazımız Rahman suresinin tamamı” dedi.

“Kapalı ve açık alanlarda yaklaşık 20 bin insan, aynı anda namaz kılabilecek”

Camide kullanılan malzemelere de dikkat çeken Ergin Külünk, “Camimizde tamamen yerli imkanlarla bu toprağın ürettiklerini kullanmaya gayret ettik. Bütün bunları yaparken imalat prensibimiz uzun yıllara yönelik birkaç yüz sene sonrasına hitap etsin. Bu mantaliteyle yaptığınız zaman birinci tercihiniz dayanıklılık oluyor. Dayanıklılığı meydana getirmek için hantallıktan kaçmak zorundasınız; işin estetik, mimari tarafı çok daha önemli oluyor. Bu ikisini birleştirerek tarihe yönelik bir iş yapmanın gayreti içerisindeyiz. İş programımız gereği 2022 bitmeden camimizde namaz kılacağız gayretiyle devam ediyoruz. Şu anda bir yüzde veremiyorum. İstanbul’un içinde ve dışında mermer, ahşap, çini, seramik, taş, çelik işleri gibi bize lazım olacak alt yapı elemanları çok hızlı bir şekilde yapılıyor. Şu anda da camimizde taş duvar, taş kaplama, tuğla duvar, cam işlerimiz yapılıyor. Biz severek yapıyoruz. Burada kapalı ve açık alanlarda yaklaşık 20 bin insan, aynı anda namaz kılabilecek. Rabbim lütfetsin ve en kısa sürede bitirelim ve ibadete alalım” ifadelerine yer verdi.

Caminin resmi açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağını söyleyen Külünk, “Biz 2022 senesi içerisinde namaz kılmaya başlayacağız. Ondan sonra da sayın cumhurbaşkanımıza durumumuzu arz edeceğiz. Resmi açılış için bize bir gün söyleyecekler, o günde de İnşallah camimizi resmen açmış olacağız” dedi.