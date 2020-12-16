Baraj suları çekildi, tarihi Çağlayan Köprüsü gün yüzüne çıktı

Kırklareli’ne şebeke suyunu sağlayan barajın su seviyesinin düşmesinin ardından tarihi Çağlayan Köprüsü gün yüzüne çıktı.

Balkan köylerine ulaşımı sağlayan ve köylülerin değirmene gitmek için kullandığı tarihi Çağlayan Köprüsü, 1996 tarihinde DSİ tarafından Kırklareli Barajı’nın yapılmasıyla sular altında kaldı. Son 2 yılda yaşanan kuraklık sebebiyle su yüzüne çıkan tarihi Çağlayan Köprüsü köylülerin yolunu kısaltmaya başladı. Eski tarihlerde bir değirmen olarak da bilinen 90’lı yılların Çağlayan’ı günü yüzüne çıkması ile birlikte büyük ilgi odağı oldu. Ortaya çıkan Çağlayan Köprüsü’nü görmeye gelen vatandaşlar, geçmişte bu köprü sayesinde Kırklareli’ne ulaşım sağladıklarını söylediler.