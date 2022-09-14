Bankalarda Sosyal Konut Projesi için başvuru yoğunluğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün açıkladığı Sosyal Konut Projesi için başvurular bugün başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği Sosyal Konut Projesi’nin detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Başvuruları bugün başlayan projede 250 bin konut, 100 bin arsanın ödemesi 240 aya kadar taksitlendirilecek. Sabahın erken saatlerinde bankaya gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. 500 lira olarak başvuru ücretini bankaya yatıran vatandaşlar büyük heyecan yaşadı.

40 yıldır kirada oturduğunu söyleyen Ayten Vergili, “Güzel bir proje Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun. İnşallah ev sahibi olacağız. Kendimi bildim bileli bodrum katta kirada oturuyorum. 900 TL olan kirama bin TL zam yaptılar. 30-40 yıldır İstanbul’dayım. İnşallah ev sahibi olurum” dedi.

Ev sahibi olmak istediğini belirten Gülten Dalkılıç ise, “Proje çok güzel inşallah kurada çıkarsa ev sahibi olacağım. 20 yıldır kiracıyım 50 yıl daha sürer herhalde. Kirama ara zam olarak bin 300 TL’den iki bin TL zam yaptılar. Çok heyecanlıyım ellerim bile titriyor. İnşallah çıkar da kendimize ait bir evimiz olur” şeklinde konuştu.

İki gün önce evlenen 23 yaşındaki Can Güçlü ise “Gençler için çok güzel bir proje. İki gün önce evlendim inşallah bize de çıkar. Uyanır uyanmaz kendimi burada buldum. Herkes için hayırlısı olsun” diye konuştu.

“İyi bir destek olacak”

Sırada olan vatandaşlardan Demet Aksoy, çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, “Bu proje iyi oldu hepimiz için ev sahibi olmayanlar için iyi bir destek olacak. Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürler. Ev alma durumum az olduğu için gelip başvurmak istedim, 2 çocuğum var ilerleyen zamanları düşünerek 3 artı 1 eve başvurmak istedim” dedi.

Özlem Çıtak ise, “Çok iyi oldu. Dar gelirliler için özellikle ödemelerimiz daha rahat umudumuz onun için bekliyoruz. Çok heyecanlıyım olursa çok iyi olacak bizim için” şeklinde konuştu.