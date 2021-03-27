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Bangladeş’teki Rhohingya mültecileri için gönderilecek yeni sahra hastanesinin hazırlıkları yapılıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından Bangladeş Arakan’da çıkan yangında Rohingya mültecilerinin yardım amacıyla gönderilecek sahra hastanesinin yenisi ve tıbbi yardım malzemeleri uçağa yükleniyor.

Genel 27.03.2021, 00:35
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Bangladeş’teki Rhohingya mültecileri için gönderilecek yeni sahra hastanesinin hazırlıkları yapılıyor
Sağlık Bakanlığı tarafından Bangladeş Arakan’da çıkan yangında Rohingya mültecilerinin yardım amacıyla gönderilecek sahra hastanesinin yenisi ve tıbbi yardım malzemeleri uçağa yükleniyor.
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