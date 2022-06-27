Bangladeş’te ülkenin en uzun köprüsü açıldı

Bangladeş’in başkenti Dakka’da ülkenin en uzun köprüsü olan Padma Köprüsü’nün açılış töreni düzenlendi.

Bangladeş’in başkenti Dakka’da yapımı 8 yıl süren ve ülkenin en uzun köprüsü olan Padma Köprüsü’nün açılış töreni düzenlendi. Açılış töreninde konuşan Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, köprünün başkent Dakka ile ülkenin güneyindeki 21 ilçe arasında karayolu ve demiryolu ile doğrudan iletişim kurmak isteyenler için önemli bir ulaşım yolu haline geleceğini söyledi. Köprünün merkezinde yeni yerleşimler ve yüksek teknolojili parkların inşa edileceğini söyleyen Başbakan, ülkenin sanayileşme hızının da artacağını belirtti.

Dakka’nın yaklaşık 40 kilometre güneybatısında yer alan ve 9.8 kilometre uzunluğunda olan Padma Köprüsü Çinli bir işletme tarafından yaklaşık 8 yılda tamamlanarak, denizaşırı en büyük köprü inşaatı rekorunu kırdı.

Köprünün Bangladeş’in GSYİH büyümesine yüzde 1,23 oranında katkıda bulunması ve yoksulluk oranını yılda yüzde 0,84 oranında azaltması bekleniyor.