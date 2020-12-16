Bangladeş’in 50. Zafer Bayramı kutlandı

Bangladeş’in 50. Zafer Bayramı dolayısıyla, ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğinde çeşitli etkinlikler yapıldı.

Türkiye’de yaşayan Bangladeşliler ülkelerinin zafer gününü Ankara’da kutladı. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlı da olsa Bangladeş’in Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinliğine Türkiye’de bulunan Bangladeşliler katıldı. 50. Zafer Bayramı nedeniyle Bangladeş Büyükelçisi Mosud Mannan, yaptığı konuşmada, ülkenin bağımsızlığın 49. yılı geride bıraktığı ve 50. yılına adım atığı nedeniyle Bangladeş halkına tebrik etti. Büyükelçi Mannan, şehitlerin ülkenin en büyük gurur kaynağı olduğunu da belirtilen açıklamada Bangladeş her gün gelişmeye bir adım ilerlediği ve hiçbir tehdit ve zarar bu ilerlemeye engel olamayacağı belirtti.

Öte yandan Türkiye’deki Bangladeşlileri bir araya getiren Bangladesh Community in Turkey platformu, zafer bayramı nedeniyle çocuklar için resim çizme ve büyükler için zafer konulu yazı, şiir, betimleme, tiyatro oyunu gibi yarışmalar düzenledi. Yarışmacılar ise, yaptıklarını platformun sosyal medya grubunda paylaştılar. Eserlerin değerlendirilmesinin ardından bugün akşam çevrimci olarak düzenlecek etkinlikte yarışmanın kazananı belli olacak. Aşkam düzenlenecek programa, Türkiye’de Bangladeş Büyükelçi Mosud Mannan ve Bangladeş konsolos Mohammad Monirul İslam konuk olacak, Türkiye’de okuyan veya çalışan her gruptan onlarca Bangladeşli vatandaşlar katılacak.