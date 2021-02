Bangladeş Büyükelçisi Mannan, Vali Çiçek’i ziyaret etti

Aralık ayında görevine başlayan Bangladeş Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’i makamında ziyaret etti.

15 Aralık 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Güven Mektubu’nu takdim eden Bangladeş Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Türkiye’deki görevine başlamıştı. Programları kapsamında ziyaretler gerçekleştiren Bangladeş Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Vali Gökmen Çiçek’e de makamında nezaket ziyaretinde bulundu. Valilik Şeref Defterini imzalayan Büyükelçi Mannan, ardından Valilik makamında Vali Gökmen Çiçek ile bir süre görüştü.

“İki ülke arasındaki ilişkiler her geçen gün güçleniyor”

Kendilerini Afyonkarahisar’da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Gökmen Çiçek, Büyükelçi Mannan’a Afyonkarahisar’ın tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile ekonomi, sanayi ve ihracat potansiyeline ilişkin bilgiler verdi. Türkiye ve Bangladeş’in kardeş iki ülke olduğuna değinen Vali Gökmen Çiçek, “İki ülke arasındaki ilişkiler her geçen gün daha da güçleniyor. Bangladeşli Müslümanların geçmişte Kurtuluş Savaşı yıllarında bizlere olan desteği, katkıları her daim hafızalarımızda. Bu desteği unutmamız mümkün değil. Ülkemiz zora düştüğünde Bangladeş her zaman yanımızda olmuş, aynı şekilde Türkiye’de her daim Bangladeşli Müslümanların yanında olarak her konuda destek olmuştur. Bangladeş ile mermer sektörü alanında olan ikili ilişkilerimiz diğer alanlarda da artarak ve daha da güçlenerek ilerleyecektir. Bu konuda daha fazla gayret göstermeye ve başta ekonomi olmak üzere turizm ve diğer alanlarda ikili ilişkileri artırma yönünde çaba sarf edeceğiz. Nazik ziyaretleri için nedeniyle Büyükelçi Mannan’a teşekkür ediyorum. Afyonkarahisar’ın tarihi ve doğal güzellikleri ile Frig Vadisi bölgesini de ziyaret etmesini tavsiye ediyorum ” dedi.

“Vali Çiçek Afyonkarahisar için büyük şans”

Nazik karşılaması, yakın ilgisi ve misafirperverliği nedeniyle Vali Gökmen Çiçek’e teşekkür eden Bangladeş Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Afyonkarahisar’da olmaktan mutlu olduğunu ifade etti. Bangladeş hakkında bilgiler veren Büyükelçi Mannan, “Bangladeş nüfusu 180 milyon olan Müslüman bir ülke. Afyonkarahisar ile mermer ihracatı noktasında ilişkisi olan bir ülke. İstanbul, Ankara’dan sonra 3. İl ziyaretimi Afyonkarahisar’a yapıyorum. İnşallah diğer illeri de ziyaret edeceğim. Afyonkarahisar büyük bir il ve Sayın Vali gibi genç ve dinamik bir valiye sahip. Bu Afyonkarahisar için büyük şans. İlk Valiliği kendisine başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sizden daha küçük yaşta İstanbul’u yönetti ve İstanbul’da hiçbir sorun bırakmadı. Kendisi çok başarılı bir isim” diye konuştu.

“Ekonomik ilişkileri güçlendireceğiz”

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan da övgüyle bahseden Büyükelçi Mosud Mannan, “Burası zaferin kazanıldığı topraklar. Kurtuluş mücadelesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bu topraklardan başladı. Mustafa Kemal Atatürk çok tanınan, değer verilen ve saygı duyulan bir isim. Cumhurbaşkanı Erdoğan da büyük bir lider. Hala aktif ve ülkesi için çabalamaya devam ediyor. Kendisi Müslümanların en büyük lideri bunu kabul etmek gerekir. Türkiye eskiye göre çok daha güçlü ve büyük bir ülke. Turizmi, sanayisi, ekonomisi gelişmiş bir ülke. Bugün bu güzel ülkenin hızla gelişen şehri Afyonkarahisar’dayız. Afyonkarahisar ile Bangladeş arasında ekonomik ilişkilerin daha da gelişmesi için elimizden geleni yapacağız. İnşallah önümüzdeki süreçte iş dünyası ile daha etkili, verimli bir ekonomik bağ kuracağız” diye konuştu.