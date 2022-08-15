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Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünü su bastı

İstanbul’da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle nedeniyle Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünü su bastı. Sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar su altında kaldı. Su basan cadde havadan görüntülendi.

Genel 15.08.2022, 12:01
Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünü su bastı

İstanbul’da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle nedeniyle Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünü su bastı. Sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar su altında kaldı. Su basan cadde havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da etkili oluyor. Sağanak yağış nedeniyle Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünü su bastı. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Caddede biriken sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar su altında kaldı. Trafik polisleri sürücüleri uyararak, ilerlemelerine yardımcı oldu. Su basan cadde havadan görüntülendi.

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