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Balkonlarını süsleyen öğrencilere 23 Nisan sürprizi

AFYONKARAHİSAR’DA 23 NİSAN NEDENİYLE KIZILAY VE VEFA DESTEK GRUBU EKİPLERİ EVLERİNDEN ÇIKAMAYAN ÇOCUKLARA SÜRPRİZ YAPARAK ETKİNLİK DÜZENLEDİ. KENDİLERİ İÇİN HAZIRLANAN ETKİNLİĞİ TÜRK BAYRAKLARIYLA SÜSLEDİKLERİ BALKONLARINDAN İZLEYEN ÖĞRENCİLERE KIZILAY EKİPLERİ TARAFINDAN HEDİYELER VERİLDİ.

Balkonlarını süsleyen öğrencilere 23 Nisan sürprizi

AFYONKARAHİSAR’DA 23 NİSAN NEDENİYLE KIZILAY VE VEFA DESTEK GRUBU EKİPLERİ EVLERİNDEN ÇIKAMAYAN ÇOCUKLARA SÜRPRİZ YAPARAK ETKİNLİK DÜZENLEDİ. KENDİLERİ İÇİN HAZIRLANAN ETKİNLİĞİ TÜRK BAYRAKLARIYLA SÜSLEDİKLERİ BALKONLARINDAN İZLEYEN ÖĞRENCİLERE KIZILAY EKİPLERİ TARAFINDAN HEDİYELER VERİLDİ.

23 Nisan 2020 Perşembe 18:19
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Balkonlarını süsleyen öğrencilere 23 Nisan sürprizi

Afyonkarahisar’da 23 Nisan nedeniyle Kızılay ve Vefa Destek Grubu ekipleri evlerinden çıkamayan çocuklara sürpriz yaparak etkinlik düzenledi. Kendileri için hazırlanan etkinliği Türk bayraklarıyla süsledikleri balkonlarından izleyen öğrencilere Kızılay ekipleri tarafından hediyeler verildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramının bu yıl Covid-19 önlemleri kapsamında okullarda kutlanamaması nedeniyle Afyonkarahisar’da bulanan Gazeteciler sitesindeki öğrencilere Türk Kızılayı tarafından bir etkinlik düzenlendi. Kızılay gönüllüleri, yunus timleri ve öğretmenler balkonlarda bekleyen öğrencilerin bayramını ellerinde Türk bayrakları ile site içerisine girerek kutladılar. Motorlu yunus timleri öncülüğünde konvoyunda yapıldığı kutlamalarda Kızılay ekiplerince öğrencilerin balkonlarından sarkıttığı poşetlere de hediyeler bırakıldı.

Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatih Okyar, öğrencilerin 23 Nisan kutlamalarından mahrum kalmamaları için bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, onların bu gününde yanlarında olduklarını kaydetti.

Öğrencilerde bu etkinlikten çok memnun olduklarını belirtirken, Velilerde bu günde yanlarında olan Kızılay ve Vefa Destek Gurubu üyelerine teşekkür ettiler.

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