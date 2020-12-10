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Balkonda yetiştirdi, Özhaseki’ye ikram etti

Kayseri’de, Zeynep Deveci mutfağının balkonunda yetiştirdiği mandalinaları, Covid-19 tedavisi gördükten sonra taburcu olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye ikram etti. Mandalinaları dalından toplayan Özhaseki, "İnsan aldığı nefesin kıymetini hastanede anlıyor" dedi.

Genel 10.12.2020, 18:13
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Balkonda yetiştirdi, Özhaseki’ye ikram etti

Kayseri’de, Zeynep Deveci mutfağının balkonunda yetiştirdiği mandalinaları, Covid-19 tedavisi gördükten sonra taburcu olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye ikram etti. Mandalinaları dalından toplayan Özhaseki, "İnsan aldığı nefesin kıymetini hastanede anlıyor" dedi.

Kayseri’nin Talas ilçesinde yaşayan Ekrem ve Zeynep Deveci çifti mutfaklarının balkonunda mandalina yetiştirdi. Yıllar önce AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile tanıştıklarını ve kendisini çok sevdiğini söyleyen Zeynep Deveci, "Kendisine bir mesaj gönderdik ve 3 yıldır yetiştirdiği bu mandalinalardan ikram etmek istediğimi söyledim. Sağ olsun davetimi kabul etti" diye konuştu. Ekrem ve Zeynep Deveci çiftinin evini ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, korona virüse yakalandığını ve bir süre Covivd-19 tedavisi gördüğünü hatırlatarak, "Tüm dünya hastalığı yeni tanımaya çalışıyor. Bilim adamları da bu hastalığı tanımaya çalışıyorlar. Ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Bu süreçte bir hafta kadar hastanede kaldım. Tercihimiz Şehir Hastanesi oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız kim arsayı ilk temin ederse temelini atıp tüm Türkiye’de bu hastaneyi yapacağız, demişti. Ben de o zamanlar şimdiki hastanenin yerini tespit edip tapularını çıkardım ve Cumhurbaşkanımızın önüne koymuştum. İlk olarak da Kayseri Şehir Hastanesi’nin temeli atılmıştı. Bilinmeyen bir model yapılıyor ve işletiyor. Yıllarca devlet kiralayarak bu hizmetin bedelini ödüyor. İhtilafların çözümü ve bitmesi için çok emek verildi. Hastaneden kaldığım süreç içinde, yüzlerce Covid-19 hastası var. Onun dışında da onlarca kardeşimiz var. Allah hepsine şifa versin. Doktorların gece ve gündüz demeden nasıl hizmet ettiklerini gördüm. Ben 63 yaşındayım, nihayetinde değişik vesilelerle gençliğimizde hastanelerin durumunu çok iyi biliyoruz" dedi.

Özhaseki, "AK Parti hükümeti ile birlikte sağlık çalışmaları bir çatı altında toplandı. Gece gündüz dua ediyorum ki ilk fikir kimden çıktıysa Allah onlardan razı olsun. Kaldığım süre içinde yüzlerce insan gördüm. İnsanlara moral verdim. İnsanların gözlerindeki ışık, devleti tarafından adam yerine konma, bir tek kuruş bile vermeden çok güzel ortamda hizmet almayı gördüm. Allah’a şükür şimdi orada Kayserili olan veya olmayan tüm vatandaşlarımız ücretsiz şekilde tedavilerini oluyorlar. Türkiye bu konuda imtihanı çok iyi bir şekilde verdi. Şehir Hastanelerinde vatandaşlarımız tedavi oluyor. Kayseri’de ilk olarak bu hastaneyi başlatmanın haklı bir kıvancını yaşıyorum" diyerek şunları söyledi:

"Bu bir gerçek, bana bir şey olmaz gibi geziyorsunuz, boğaz yanması ağrı ve öksürük başlıyor telaş ediyorsunuz. Kendine has semptomları var. Çok şükür ben ağır şekilde atlatanlardan değilim. Bunu çok ağır atlatanlar var. Kayseri’de yoğun bakımda olanlar var. Entübe olanların vaziyeti gözükecek gibi değil. Çok sağlam biri dışarıda normal hayatını sürdüren sağlıklı insanlar bunlar. Kimde nasıl bir hasar bırakacağını kimse bilmiyor. Kimisi de o hastanelerde entübe vaziyette bekliyor. Saatlerce yatak içinde ağzınızda oksijen maskesi nefes almaya çalışıyorsunuz. Dışarıda nefes alıp vermenin farkında değiliz ya hastanede hastalar bir nefes alıyor elhamdülillah nefes veriyor elhamdülillah diyor. BU işin şakası yok. Maskesiz hiçbir yere çıkmadım ama aile içinde bir yemekte bulaştı. Böyle bir süreci de yaşadık. Allah devletimize zeval vermesin. O doktorlarımızdan Allah razı olsun. Hastalara gözleri gibi bakıyorlar."
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