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Balkanlar’dan giriş yapan kar Trakya’yı beyaza bürüdü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlerdir uyarılarda bulunduğu kar yağışı Balkanlar’dan Türkiye’ye giriş yaptı.

Genel 08.04.2021, 11:41
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Balkanlar’dan giriş yapan kar Trakya’yı beyaza bürüdü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlerdir uyarılarda bulunduğu kar yağışı Balkanlar’dan Türkiye’ye giriş yaptı.

Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde Balkanlara sınır olan köylerde hava sıcaklığının bir günde 15 dereceden 2 dereceye düşmesi ile sağanak yağış yerini kara bıraktı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ederken, Hamzabeyli köyü ve civar köyleri kısa sürede beyaza büründü.

Meteoroloji verilerine göre cuma ve cumartesi günü Trakya’nın birçok bölgesinde hava sıcaklıklarında yaşanan ciddi düşüşle birlikte don ve buzlanma bekleniyor.
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hafif yağmur