Balkanlarda 500 bilim insanı arasından seçilen ilk kadın başkan Bir Türk akademisyen

Balkan Academy of Forensic Sciences (Balkan Adli Bilimler Akademisi) tarafından bu sene düzenlenen 12. Uluslararası Adli Bilimler Kongresinde 500 bilim insanı arasından İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersi Kalfoğlu, akademi tarihindeki ilk kadın başkan olarak seçildi.

Balkan Academy of Forensic Sciences (Balkan Adli Bilimler Akademisi) 2003 yılında Adli Bilimler alanında öncü olan bilim insanları tarafından kurulmuştur. Bu akademiye 11 Balkan ülkesinden (Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kosova, Karadağ, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Yunanistan ve Türkiye) 500’den fazla bilim insanı üyedir. Her sene Balkanların en büyük ve önemli Adli Bilimler Kongrelerini düzenleyen akademi, ilk kadın başkan olarak İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersi Kalfoğlu’nu seçti.

Prof. Dr. Kalfoğlu: “Balkanlarda yeni otopsi standartları geliştirmeyi hedefliyoruz”

“Bu akademinin başkanlığı görevini üstlendiğim için kendim ve ülkem adına gururlu ve mutluyum” diyerek duygularını ifade eden Prof. Dr. Ersi Kalfoğlu sözlerine şunları da ekledi:

“Bütün dünyada olduğu gibi Balkan ülkelerinde de suçlar sınır tanımıyor. Bu suçları aydınlatabilmek için Balkan ülkelerinin iş birliği yapması şarttır. Ancak bu şekilde suçların aydınlatılması ve suçluların yakalanması mümkün olacaktır. Bu amaçla Balkan Adli Bilimler Akademisi üyeleri olarak bizler bu konuda çalışmalar başlatmış bulunuyoruz. Bu kapsamda öncelikle bilimsel işbirliği için birlikte çalışacak grupları belirledik. Bununla birlikte Balkanlarda yeni otopsi standartları oluşturmayı, halen var olan iyi uygulamalar temelinde yeni yöntemler geliştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca ortak eğitim müfredatları oluşturmaya başladık. Kızılay ve Kızılhaç ile işbirliği içerisinde sınırlar arası çalışmalar başlatarak özellikle kayıp mültecilerin belirlenmesi için bilimsel bir platform kuracağız. Akademisyen değişimi için gerekli olanakları oluşturmak için programlar geliştirmeyi de kendimize bir hedef olarak belirledik, çünkü özellikle genç bilim insanlarının kendilerini ifade edebilecekleri bir platform aracılığı ile bilgi paylaşımının öneminin farkındayız. Ayrıca en kısa zamanda Akademinin Adli Bilimler konularına odaklanacak uluslararası bir bilimsel derginin hazırlanması, alanda çalışan farklı bilim dallarından uzmanlara bilimsellik temelinde akademik bir güç kazandıracaktır. Bu oluşum içerisinde bu sene itibari ile önemli bilimsel görevler üstlenen Türkiye, suçların aydınlanması için değerli katkılar sağlayacaktır. Bu akademinin başkanlığı görevini üstlendiğim için kendim ve ülkem adına gururlu ve mutluyum. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim.”