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Balkan Gençlik Okulunda yeniden ders zili çaldı

BALKAN GENÇLİK OKULUNDA YENİDEN DERS ZİLİ ÇALDI

Genel 27.08.2020, 10:55
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Balkan Gençlik Okulunda yeniden ders zili çaldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Balkan ülkelerinde yaşayan lise ve üniversite öğrencilerinin sosyal, kültürel ve akademik açıdan iyi yetişmeleri için hayata geçirilen “Balkan Gençlik Okulu”nda ders zili yeniden çaldı. Covid-19 salgınından dolayı ertelen dersler, alınan sağlık tedbirleri çerçevesinde Kosova’da yüz yüze olarak tekrar başladı. Balkan Gençlik Okulu, diğer Balkan ülkelerinde ise online olarak devam ediyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Balkan ülkelerinde yaşayan soydaş ve kardeş topluluklara mensup lise ve üniversite öğrencilerinin sosyal, kültürel ve akademik açıdan iyi yetişmeleri amacıyla düzenlenen “Balkan Gençlik Okulu” programları kaldığı yerden devam ediyor. Covid-19 salgınının Balkan ülkelerinde de yoğun olarak görülmesi nedeniyle 2020 yılında bazı ülkelerde ileri bir tarihe ertelenen, bazı ülkelerde ise online eğitime geçilen “Balkan Gençlik Okulu”’nda yüz yüze eğitim için ders zili çalmaya başladı. Yeni normalle birlikte Kosova’da Covid-19 tedbirleri çerçevesinde yüz yüze derslerin başladığı eğitimlerde öğrenciler “Çoklu Zekâ” ve “Günümüzde Medyanın Etkisi” adlı seminer derslerine katıldı. Bosna Hersek’te, Karadağ’da, Kuzey Makedonya’da, Sırbistan’da ve Yunanistan’da da Balkan Gençlik Okulu online olarak devam ediyor. Arnavutluk’ta ise salgın öncesi başlayan programa Eylül ayında devam edilmesi planlanıyor.

Ortak değerler yakından tanıtılıyor

Balkan Genlik Okulu kapsamanda tarih, medeniyet, uluslararası ilişkiler, ekonomi, din, sosyoloji, felsefe, psikoloji gibi sosyal bilimler ile kültür, sanat ve kişisel gelişim alanlarında çeşitli eğitimler alan lise ve üniversite öğrencileri, kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak kariyer planlamalarına zemin hazırlıyor. Program kapsamında düzenlenen kültürel geziler, kitap okuma, film izleme, konser ve sergi gibi etkinlikler ise gençlere, Türkiye’yi ve ortak değerleri yakından tanıma fırsatı veriyor. Balkan Genlik Okulu, Balkan ülkelerinde faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri, yerel eğitim kurumları ve enstitüler ile iş birliği halinde yürütülüyor. Proje kapsamında yapılan eğitim programları ve etkinlikler Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Yunanistan’da olmak üzere 8 Balkan ülkesinde uygulanıyor. Her ülkede farklı bir takvimde uygulanan program, Türkiye’ye kültürel geziler dâhil yaklaşık 4 aylık bir süre içerisinde icra ediliyor.

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