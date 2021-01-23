Balıkların boyları teker teker ölçüldü

Denetim çalışması yapan Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, tezgahlarını süsleyen balıkları cetvelle teker teker ölçüldü.

Tarım ve Orman Bilecik İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve beraberindeki kurum çalışanları kentte perakende balık satışı yapan iş yerlerine denetimler gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimlerde, ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğ çerçevesinde; satışa sunulan balıkların özellikle boy limitleri ve zaman yasakları açısından uygunluğu kontrol edildi. Kontroller sonucunda yasal limit altı balık satışının yapılmadığı tespit edildi.

Ayrıca yapılan denetimde balık satışı yapılan işletmelere; su ürünleri mevzuatına aykırı balık satışı yapılmaması, hijyen kuralları, tezgâhların temizliği, düzeni, balıkların tazeliği, çevre temizliği ve cezai müeyyideler konusunda bilgilendirme yapıldı.