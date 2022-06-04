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Balıkesir’deki depremde can ve mal kaybı yok

Balıkesir’de bu gece gerçekleşen 4.1 ve 4.7’lik deprem sonrası bölgede herhangi bir olumsuz yaşanmadığı bildirildi.

Genel 04.06.2022, 04:24
Balıkesir’deki depremde can ve mal kaybı yok

Balıkesir’de bu gece gerçekleşen 4.1 ve 4.7’lik deprem sonrası bölgede herhangi bir olumsuz yaşanmadığı bildirildi.

Balıkesir´in Karesi ilçesine bağlı Çaypınar´da 4.1 ve 4.7´lik deprem sonrası AFAD ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi teyakkuza geçti. Deprem üssü ve o bölgeye yakın olan ibirler, Davutlar, Yaylabayır, Çanacık, Halkapınar, Karacaören, Kamçılı ve Şamlı mahallelerinde incelemelerde bulunan ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

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