Balıkesir’de tam kapanmada mehter takımından vatandaşa moral konseri

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Sındırgı Belediyesi Yağcıbedir Mehter Takımı sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinden çıkamayanlara moral konseri verdi.

Korona virüs ve tam kapanma ile birlikte evlerinden çıkamayan vatandaşların moralini yüksek tutması için harekete geçen Sındırgı Belediyesi Yağcıbedir Mehter Takımı, ilçenin en işlek meydanında iftardan sonra ilçe halkına moral konseri verdi. Mehter takımının birbirinden güzel ezgileri ise sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınla evlerinde kalan vatandaşlara ulaştı.

Sındırgı’da boş meydanda gerçekleşen konser sosyal medya hesaplarında da büyük ilgi gördü.

Daha önce meydanlarda geniş katılımla gerçekleştirilen Ramazan Ayı etkinliklerini pandemi sürecinde de vatandaşların morallerini yüksek tutmak adına sosyal medya hesaplarından canlı yayınlarla evlere taşıdıklarını belirten Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Salih Durak “Sındırgı Belediyesi 2004 yılından beri, bu meydanları dolduracak etkinlikler yapıyordu. Ramazan sokağımız rengarenk çocuklarımızın cıvıl cıvıl sesleri ile bu meydan şenleniyordu. Maalesef 2 yıldır pandemi nedeniyle, evlerimize mahkum olduk. Bu vesile ile Sındırgı Belediyesi bu sene Ramazan etkinliklerini her gün farklı etkinliklerle halkımızın moralini üst düzeyde tutmaya çalışıyor. Bu günde Sındırgı Yağcıbedir Mehteran Takımı ile evlere konuk olduk. Mehteran takımımızın muhteşem konseri ile halkımıza moral aşılamaya çalıştık. İnşallah halkımız evinde bu süreci kolaylıkla atlatır. Bu cıvıl cıvıl sokakları meydanları doldururuz. Yağcıbedir Mehter Takımı’na teşekkür ediyorum” dedi.

Pandemi kurallarına dikkat çekmek için özel mehter marşı

Pandemi sürecinde en fazla dikkat edilmesi gereken Temizlik – Maske – Mesafe kuralı Mehter takımına da ilham oldu. Yağcıbedir Mehter takımı korona özel marşı ile vatandaşlara sosyal mesaj vermeyi de ihmal etmedi. Vatandaşlara moral aşılamak ve sosyal farkındalık oluşturmak için mehter konseri verdiklerini belirten mehter başı Mehmet Duman “14 yıldır mehter takımının mehter başıyım. 2007 yılında Sındırgı Belediyesi Yağcıbedir Mehter Takımı olarak ekibimizi kurduk. Hala sürdürmekteyiz. Cumhuriyet Meydanında "halkımıza moral olsun" diye bir konser verdik. İnşallah milletimize birazcık moral verebilmişizdir. İnşallah başarılı olmuşuzdur” dedi.