Balıkesir’de otoyolunda uzun kuyruklar oluştu

İstanbul-İzmir otoyolu Balıkesir bağlantı noktası yakınlarında bir tırın kayarak yolu kapatması sonucu uzun kuyruklar oluştu.

Balıkesir-Bursa otoyolunda Susurluk istikametine seyreden bir tırın kayması sonucu otoyolda uzun kuyruklar oluştu. Polis ekipleri olay yerine ulaşırken, yolun açılması için araç beklendiği öğrenildi. Ayrıca Bursa’ya ve İstanbul’a gitmek için yola çıkan yolcular kar dolayısı ile yolda uzun saatler geçirdiklerini söyleyerek oluşan kuyruğa tepki gösterdi. Kuyruğa sebep olan araç kenara çekildikten sonra ulaşıma açılacağı öğrenildi.