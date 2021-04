Balıkesir’de kolonya satışları hız kesti

Koronavirüs pandemisinin hayatımıza girmesiyle uzmanlar tarafından en iyi dezenfektan olarak ilan edilen limon kolonyası satışları geçtiğimiz yıla göre azalma gösterdi. Pandeminin Türkiye’de görülmesiyle birlikte limon kolonyası satan dükkanların önünde uzun kuyruklar oluşmuş, üretimde kullanılan alkol bulmakta sıkıntı çekilmişti.

Balıkesir’de uzun yıllardır kolonya üretimi ve satışı yapan Feyzullah Saçan pandeminin devam etmesiyle limon kolonyasına ilginin devam ettiğini söyledi. Alkol sıkıntısının azalmasıyla limon kolonyası üretiminin artmasına rağmen satışlarda bir düşüş yaşandığını söyleyen Feyzullah Saçan, günümüzde de en iyi dezenfektanın kolonya olduğunu dile getirdi.

Balıkesirli kolonya satışı yapan Feyzullah Saçan, “Pandeminin ilk döneminde piyasada alkol yoktu, biraz sıkıntı vardı. Alkol o dönemde yurt dışından geliyordu sonra yerli üretim olmaya başladı. O dönemki alkol sıkıntı geçti şu anda alkol bulabiliyoruz. Şu anda dezenfektan satıyoruz, genelde de halkımız limon kolonyası almayı tercih ediyor. Vatandaşımız alkol oranı yüksek olduğu için dezenfektan için limon kolonyasını tercih ediyor. Limon kolonyası satışlarımız oluyor Allah bereket versin ama eskiye nazaran biraz durgun. Çünkü haftada 2 veya 3 gün kısıtlama oluyor o yüzden satışlarımız normal olarak devam ediyor. Pandeminin ilk dönemindeki gibi bir yoğunluk yok. Şu anda kolonya satışımız iyi. Fakat eskiden parfüm çok kullanılıyordu, şimdi parfüm tercih edilmiyor. Vatandaşlarımızın yüzde 80’i dezenfektan olduğu için limon kolonyası kullanıyor. Şu anda parfüm out, limon kolonyası in oldu. Kolonya kültürü Türkiye’de unutulmuştu. Bu korona virüsü bize kolonya kültürünü; özellikle limon kolonyasını geri getirdi. Eskiden kolonyası yaşlılar, gençleri se parfüm kullanıyordu. Ama şu an pandemi bize kolonya kültürünü hatırlatmış oldu” diye konuştu.