Balıkesir’de kar ulaşıma engel olmadı

Balıkesir’de dün başlayan ve bugün tipi şekline dönen kar yağışı ile ekipler de yollarda görev aldı. Yoğun yağışa rağmen Balıkesir-Bursa Karayolu’nda bir aksama yaşanmadı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir merkezindeki ana arterlerde tuzlama ve kar küreme çalışmalarına devam ederken, Karesi ve Altıeylül belediyeleri de şehir içinde birçok noktada karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji tarafından günler öncesinden duyurulan kar yağışı, Balıkesir’de etkili olmaya devam ediyor. İl merkezinde yoğun kar yağışı sürerken, kırsal bölgelerde de kar yağışının etkisini sürdürdüğü öğrenildi. Birçok kırsal mahalleye ulaşımda aksaklıklar meydana gelirken; gerek Karayolları gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse de ilçe belediyelerine bağlı ekipler kırsal mahallelerde de karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, Türkiye’nin batısında kavşak noktasında bulunan Balıkesir’de, Balıkesir-Bursa Karayolu’nda sabah saatlerinde etkili olan tipi yağışıyla birlikte ekiplerin de sayıları artırıldı. Yolda herhangi bir sorun yaşanmazken, tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ayrıca Balıkesir-Edremit Karayolu Şapçı mevkiinde de ekiplerin çalışması sürüyor.

Şehirdeki okullar yarın da tatil edilirken, kar yağışının süreceği kaydedildi.