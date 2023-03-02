Balıkesir’de inşaatlarda proje ve kolon denetimi

Türkiye’yi derinden etkileyen ve 11 ilde yıkıma sebep olan Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası en fazla yıkımının kolon kesilmesi, eksikliği ve bina taşıyıcı sistemlerinde yapılan değişikliklerin sebep olduğu belirtiliyor. Fay hattında yer alan ve deprem riski yüksek bölgeler arasında olan Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde de deprem tedbirleri dahilinde ilçe genelinde yatay mimariye dönüş yapılmış, birçok bölgede imar durumunda katlar düşürülerek yeni imar alanları açılmadı.

Mevcut yapıların risk durumlarını belirlemek adına çeşitli periyotlarda yapılan denetimler sıklaştırıldı. İzmir depremi sonrasında ilçede kamuya ait binalarda yapılan denetimlerde depreme dayanıksız olan okul vb. binaların yıkımı gerçekleştirilmişti.

Sıklaştırılan denetimler çerçevesinde Fen işleri müdürlüğü, imar müdürlüğü ve zabıta ekipleri yüksek katlı binaların altlarında bulunan zincir marketler başta olmak üzere, işyerlerinde ve binalarda kolon ve bina sistemi değişikleri kontrolünü gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra deprem sonrasında fahiş fiyat artışını engellemek, vatandaşların mağdur olmamaları adına da zincir marketler ve toptancılarda fahiş fiyat, etiket kontrolü yapılıyor. Aynı zamanda hijyen ve son kullanma tarihi denetimleri de sıklıkla gerçekleştiriliyor. İlçede bulunan tüm zincir marketlerde kolon denetimleri tamamlanırken, projelere aykırı bir durumun söz konusu olmadığı belirlendi. Fırın, kafe, galeri gibi işletmeler başta olmak üzere ilçedeki tüm yapılarda denetimlerin sürdürüleceği belirtildi.

Şu ana kadar yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadıklarını belirten Sındırgı Belediyesi Zabıta müdürü Yıldıray Gürlek “Sındırgı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak 6502 sayılı kanunun bize verdiği yetkiye dayanarak tüm marketleri, zincir marketleri, toptancıları dolaşarak halkımızın mağdur olmasını istemediğimiz konularda fahiş fiyat, etiket kontrolleri yaptık. Ayrıca fen işleri ve imar müdürlüğü ekiplerimizle beraber deprem sebebiyle ortaya çıkan eksiklerimizi gördük. Bu sebepten dolayı marketlerde kolon kontrolü yaptık. Herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık” dedi

Sındırgı Belediyesinde Fen işleri müdürlüğünde çalışan inşaat mühendisi Ahmet Karadeniz ise deprem sonrası ülkemizdeki ülkemizde yaşanan felaketlerde bazı noksanlıklarda hatalar olduğunu gördük bununla alakalı eksik ya da hatalı durumları gidermek için denetimlerini sıklaştırdıklarını ifade etti.

“İnşaat mühendisiyim, Sındırgı belediyesi fen işleri müdürlüğünde çalışıyorum. Sındırgı belediyesi fen işleri müdürlüğü ve imar müdürlüğü ve aynı zamanda zabıta arkadaşlarımızla beraber ülkemizde yaşanan felaketlerde bazı noksanlıklarda hatalar olduğunu gördük. Bununla alakalı ülkemizdeki noksanlıkları gidermek için bizde hep beraber denetime çıktık. Bununla alakalı tüm zincir marketlerde projesine uygun kolonlar yapılmış mı, yapılmamış mı denetlemeye çıktık. Çıktığımız denetimlerde herhangi bir sıkıntıya rastlamadık. Bununla alakalı ama denetimlerimiz devam edecektir” dedi.

Deprem konusunda riskli bir durumun gözlenmesi, marketlerde etiket ve fiyat tutarsızlığının yaşandığı durumlarda belgelendirilerek vatandaşların Zabıta Müdürlüğüne başvurmaları istendi.