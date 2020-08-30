Balıkesir’de hava sıcaklığı sokak hayvanlarını bunalttı

Balıkesir’de hava sıcaklığı sokak hayvanlarını da bunalttı. Güvercinler su havuzlarında serinlerken, kedi ve köpekler ağaçlarının altına sığındı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hafta sonu Balıkesir’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine seyredeceği uyarısı insanlar üzerinde etkili olurken sokaklarda yaşayan güvercin, kedi ve köpekleri de etkilediği görüldü. Balıkesir’in simgesi haline gelen yabani güvercinler susuzluk çekmemeleri için vatandaşların Paşa camisi meydanına koydukları su kapları güvercin ve kuşlar için kurtarıcı oldu. Balıkesir’de hava sıcaklıkları gölgede 40 derecelere çıkması ile Ali Hikmetpaşa meydanında yaşayan güvercinler meydanda bulunan havuzlu çeşmede serinleyerek, su ihtiyaçlarını giderdikleri görüldü. Sıcaklıktan etkilen kedi ve köpeklerinde serin ağaç gölgelerinde uyuyarak, vakit geçirdiler. Hayvanseverlerin sokak hayvanları ve yabani güvercin ve kuşların susuz ve yemsiz kalmamaları için gölgelik alanlara yem ve su kabı bıraktıkları ve hayvanlarla ilgilendiler. Meteoroloji 2. Bölge müdürlüğünden yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının Eylül ayının 4’üne kadar devam edeceğini belirterek kronik rahatsızlığı ve vatandaşların sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde sokağa çıkmamaları konusundan uyardı.