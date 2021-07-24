banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Azerbaycan'da Genelkurmay Başkanı değişti
Azerbaycan'da Genelkurmay Başkanı değişti
Kurbanlık boğanın saldırdığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Kurbanlık boğanın saldırdığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı
Biden’a destek eriyor!
Biden’a destek eriyor!

Balıkesir’de geçtiğimiz gün yaşanan hortumun içinde kalan vatandaşların panik anları kameraya yansıdı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan hortumun içende kalan vatandaşların yaşadıkları panik anları amatör kameralara yansıdı.

Genel 24.07.2021, 19:50
Balıkesir’de geçtiğimiz gün yaşanan hortumun içinde kalan vatandaşların panik anları kameraya yansıdı
banner502

Balıkesir’in Edremit ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan hortumun içende kalan vatandaşların yaşadıkları panik anları amatör kameralara yansıdı.

Edremit’in Altınoluk Mahallesinde geçtiğimiz gün plajda bir anda meydana gelen hortum 3 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Yüzlerce kişinin arasında başlayan hortumun içinde kalan vatandaşların panik anları ve yaşadıkları korku kameralara yansıdı. Görüntülerde hortumun merkezinden kurtulmak için kaçan vatandaşlar ve uçuşan masa ve şemsiyeler yaşanan olayın büyüklüğünü gösterdi.
Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu
banner501