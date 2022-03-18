Balıkesir’de Çanakkale Deniz Zaferi kutlanarak, şehitler anıldı

Balıkesir’de 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıldönümü ile Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Garnizon Şehitliği’nde tören düzenlendi. Şehitler Anıtı’na çelenk konularak başlayan törende daha sonra şehitlik defteri imzalanıp, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılarak dua edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ergin Dinç, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Haydar Filiz’in yanı sıra protokol üyeleri katıldı. Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Hava Pilot Kurmay Yarbay Timur Gegeoğlu Çanakkale Zaferi’nin şanlı tarihi hakkında açıklamalarda bulundu.

“Türk milleti dünyanın ders alacağı birçok destan yazdı”

Hava Pilot Kurmay Yarbay Timur Gegeoğlu törende yaptığı konuşmada şunlara dikkat çekti:

"Mazisi insanlık tarihiyle başlayan yüce Türk milleti dünya tarihine unutulmayacak, ders alınacak ve yaşatılacak birçok destan yazmıştır. Ancak, bir benzeri dahi yoktur ki; insan dayanıklılığı, inisiyatifi, cesaret ve kararlılığı bir ülkenin geleceği üzerinde bu kadar tesirli olsun. Çanakkale Zaferi dünya tarihinde bir dönüm noktasının yaşandığı, güç dengelerinin değiştiği, olayların akışı üzerinde Türk milletinin belirleyici bir rol oynadığı Kurtuluş Savaşı’mızın ilk meşalesinin tutuşturulduğu, yüce Türk milletinin kahramanlık ve fedakarlığının doruk noktasına ulaştığı, Türk milletinin kaderinin ve zamanın akışının değiştiği tarihi bir olaydır.

Bir milletin gücü, saygınlığı, onuru, bağımsızlığı ve mutluluğu şehit kelimesinde gizlidir. Aziz vatanımızı kanı ve canı pahasına şan ve şerefle korumuş ve en kutsal mertebeye ulaşmış aziz şehitlerimizi bir kez daha şükran ve minnetle anmak için burada toplanmış bulunmaktayız. Vatanın bölünmez bütünlüğüne yönelik tehditler karşısında bu büyük millet şehit olmayı her zaman bir onur ve gurur kaynağı olarak görmüştür. ’Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır’ dizesi bu anlayışımızın bir göstergesidir. Bağımsız bir devlet olarak atalarımızın bizlere emaneti olan bu topraklarda dünyanın saygın devletlerinden biri olarak yaşamamızı şehitlerimize borçlu olduğumuzun bilinci içerisindeyiz.

Gurur duyuyoruz; çünkü onlar bu kutsal vatanı ve şanlı al yıldızlı bayrağı canlarını feda ederek bize emanet ettiler. Kıvançlıyız; çünkü öleceğini bile bile gözünü bile kırpmadan düşman üzerine giden, dünyada bileği bükülemeyen en cesur ve en şerefli askerlere; Mehmetçiğe sahibiz. Onlar; Çanakkale’de, İnönü’de, Dumlupınar’da, Sakarya’da Mustafa Kemal ile yokluklar içerisinde destan yazdılar. Onlar, Büyük Taarruzla Yunan’ı denize dökerek Atatürk’ün yaktığı bağımsızlık ateşini ölümsüzleştirdiler. Onlar; Kıbrıs’ta paraşütlerle ölüm makinelerinin üzerine korkusuzca atladılar. Ve Onlar içeride ve dışarıda, bölücü eşkıyaya karşı amansız bir mücadele vererek şehit oldular.

Onların hakkını ödeyebilmemiz için bize bıraktıkları emanetlerine, Cumhuriyetimize, bayrağımıza ve kutsal vatanımıza sahip çıkmalıyız. Türk milletine ve aziz vatanımıza karşı oynanan oyunlar geçmişte var olduğu gibi bugün de devam etmektedir, gelecekte de bitmeyecektir. Ülkemizi bölme hayalinde olanlar Mehmetçik olduğu sürece asla emellerine ulaşamayacaktır. Türk milletinin karşısına hiçbir zaman tek başına çıkmaya cesaret edemeyenler, sinsice terör örgütlerine kucak açmaktadırlar. Savaş meydanlarında omuz omuza çarpışmış bu milletin evlatlarını bölmeye, birbirine düşman etmeye, bugüne kadar kimsenin gücü yetmemiş, bundan sonra da yetmeyecektir. Şu iyi bilinmelidir ki; son Mehmetçik şehit olmadan aziz vatanın toprağının bir zerresi dahi kimseye bırakılmayacaktır."

"Emanetinize gözümüz gibi bakmaya devam ediyoruz"

"Aziz Şehitlerimiz; sizler yüzlerce yıldan beri sürüp gelen mücadelede bu kutsal vatan uğruna kanınızın son damlasına kadar topraklarımızı koruyacağınızı ve şanlı Türk bayrağımızı ilelebet göklerde dalgalandıracağınızı tüm dünyaya gösterdiniz" ifadelerini kullanan Hava Pilot Kurmay Yarbay Timur Gegeoğlu, şöyle devam etti:

"Bu büyük millet ve aileleriniz sizlerle ne kadar övünse azdır. Yüreklerimizde yaktığınız ateş, Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına, Atatürk ilke ve inkılaplarına yönelecek her türlü tehdide karşı vereceğimiz mücadelede sarsılmaz inancımıza, tükenmez gücümüze ebedi kaynak teşkil etmektedir. Aziz Şehitlerimiz, emanetlerinize gözümüz gibi bakmaya, vatan için akıttığınız aziz kanlarınıza layık olmaya çalışacağımıza ve savunduğunuz değerleri savunma görevi aldığımıza, yanınıza gelmek için bir an bile tereddüt etmeden göreve hazır olduğumuza ant içeriz.

Bu vatan için canını feda eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin tüm yakınlarına başsağlığı, sabır ve metanet diliyoruz. Tüm gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Aziz şehitlerimizin önünde bir kez daha saygı ve minnetle eğiliyoruz."

Şehit kabirlerine karanfil bırakıldı

Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmanın ardından Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ergin Dinç, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Haydar Filiz, şehitlik defterini imzaladı. Şehitlik defterinin imzalanmasının ardından Garnizon Şehitliği’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilerek şehitler için dua edildi. Duanın ardından şehit kabirlerine karanfil bırakan il protokolü, şehit ailelerine bir kez daha sabırlar diledi.