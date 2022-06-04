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Balıkesir’de 55 deprem kaydedildi

Balıkesir’de son 12 saatte 55 deprem kaydedildi.

Genel 04.06.2022, 13:45
Balıkesir’de 55 deprem kaydedildi

Balıkesir’de son 12 saatte 55 deprem kaydedildi.

Balıkesir’de gece saat 01.13’de Karesi ilçesi Çaypınar mevki merkez üslü deprem tüm il ve civarında hissedildi. Kandilli Rasathanesi Ve Araştırma Enstitüsü saat 01.58’de Halkapınar’da 4.7’lik ikinci bir deprem de yaşandı.12 saat içerisinde Balıkesir’de büyüklüğü 1 ile 3.5 arasında değişen 55 deprem yaşandı.

Depremlerde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

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