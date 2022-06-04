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Balıkesir’de 4,7 büyüklüğünde deprem

Balıkesir’in Karesi ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Genel 04.06.2022, 02:23
Balıkesir’de 4,7 büyüklüğünde deprem

Balıkesir’in Karesi ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karesi ilçesinde saat 01.58’de 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 14,01 kilometre derinlikte gerçekleştiği tespit edildi. AFAD’dın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Geçmiş olsun Balıkesir. Karesi ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

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