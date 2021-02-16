Balıkesir-Susurluk yolu tek şerit trafiğe açıldı

4 gündür devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapanan Balıkesir-Susurluk yolu ekiplerin gece gündüz çalışması neticesinde tek şerit olarak trafiğe açıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir’de kar yağışının başlamasıyla birlikte bin 178 personel ve 475 araçla; kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şehirde 4 gündür yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Balıkesir-Susurluk karayolundaki çalışmaları yerinde inceledi.

Uzun süre kapalı kalan yoldaki vatandaşlara kumanya ve benzin desteğinde bulunulduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Valiliğimiz, Büyükşehrimiz, Karayolları, AFAD, kaymakamlıklarımız ve ilçe belediyelerimiz ile koordineli halde çalışmalarımız sürüyor. Değirmenboğazı mevkiindeki orta refüjdeki bariyeri kaldırarak yolun açılması ve trafiğin rahatlaması için gereken müdahaleleri yaptık. Tuzlama çalışmalarımız da sürüyor” dedi.