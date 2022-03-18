Balıkesir Liseliler keşşafları unutmadı

1884 yılında Rüştiye (ortaokul), 1885 yılında ise idadi (lise) olarak eğitim-öğretime başlayan Balıkesir Lisesi mezunları 107 yıl önce Çanakkale’ye gönüllü olarak giden ve bir daha geri dönmeyen keşşaflar (izci) için anma töreni düzenledi. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Balıkesir Liseliler Derneği’nin düzenlediği mizansenle Balıkesir Liseli Keşşafları’nın cepheye uğurlanmaları canlandırıldı.

Balıkesir Lisesi bahçesinde başlayan keşşafları anma etkinliği daha sonra eski okul binasında Talat Paşa’nın Balıkesir ziyaretinde keşşaflarla çektirdiği fotoğraf karesi yeniden canlandırıldı. Okul bahçesinden yürüyüşle o dönemin Askerlik Şubesi olarak kullanılan binada keşşaflara sülüs (askere alma belgesi) dağıtıldıktan sonra Çanakkale Cephesine giden Balıkesir Lisesi keşşaflarının ellerine kına yakıldı. Tarihi Zağnos Paşa Camisi’nden hareket eden keşşaf bölüğü daha sonra Balıkesir Tren Garı’ndan cepheye uğurlandı. Keşşaf bölüğünün yürüyüşü sırasında Balıkesir Valiliği önünde Vali Yardımcısı Mustafa Çek, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Balıkesir Liseliler Dernek Başkanı Esin Balıbek ve protokol üyeleri korteje katıldı. Balıkesir Tren Garı’na kadar Balıkesir Liseliler Derneği ile birlikte yürüyen protokol üyeleri Tren Garı’nda askere giden keşşafların azık torbalarını vererek onları cepheye uğurladı.