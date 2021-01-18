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Balıkesir İtfaiyesi 2020 yılında 8 bin 893 olaya müdahale etti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, 2020 yılı içerisinde; 8 bin 893 itfai olaya müdahale ederek bin 246 vatandaşı ve 2 bin 301 hayvanı sağ olarak kurtardı. Ayrıca 2019 yılında olaylara ortalama müdahale süresini; 7.59’dan 6.57 saniyeye çekerek, 1 dakikanın üzerinde gelişme gösterdi.

Genel 18.01.2021, 14:43
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Balıkesir İtfaiyesi 2020 yılında 8 bin 893 olaya müdahale etti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, 2020 yılı içerisinde; 8 bin 893 itfai olaya müdahale ederek bin 246 vatandaşı ve 2 bin 301 hayvanı sağ olarak kurtardı. Ayrıca 2019 yılında olaylara ortalama müdahale süresini; 7.59’dan 6.57 saniyeye çekerek, 1 dakikanın üzerinde gelişme gösterdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 20 ilçenin tamamında; 40 istasyon 694 kalifiye personel ile faaliyetlerini 7/24 kesintisiz olarak sürdürüyor. Son bir yıl içerisinde toplamda 8 bin 893; yangın, kurtarma, trafik kazası, su baskını ve su altı-su üstü arama-kurtarma olayına müdahale eden Balıkesir İtfaiyesi, bu olaylarda bin 246 vatandaşı sağ olarak kurtardı.

2 bin 301 hayvanın imdadına yetiştiler

Ağaç üzerinde mahsur kalan kediden su kuyusuna düşen büyükbaş hayvana itfaiye ekipleri, şehrin en ücra noktalarında zor durumda kalan hayvanların imdadına yetişiyor. Büyükşehir ekipleri, 2020 yılında 2 bin 301 hayvanın yardımına koştu. Kimi zaman tırmandığı ağaçtan inemeyen bir kediyi kimi zaman kuyuya düşen ya da mahsur kalan köpeği, büyükbaş hayvanı kurtarmaya çalışan ekipler, gelen ihbar üzerine kurtarma işlemine uygun malzeme ve araçları alarak en kısa sürede olaya müdahale ediyor.

Müdahale süresi 6 dakika 57 saniye

Yaklaşık 15 bin kilometrekarelik geniş bir alanda hizmet veren Balıkesir İtfaiyesi’nin; 2019 yılında 7.59 olan olaylara ortalama müdahale süresi, 2020 yılında 1 dakikanın üzerinde gelişme göstererek 6.57 saniye olarak gerçekleşti.

2020 yılında büyüklü küçüklü 5 bin 500 yangın olayına müdahale eden Balıkesir İtfaiyesi, yangın, trafik kazası, kurtarma operasyonlarının yanı sıra 2020 yılında İzmir başta olmak üzere deprem bölgelerinde de görev yaptı.

Yıldız arama kurtarma ekibi

Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi bünyesinde; olası deprem, göçük ve acil durumlarda görev almak üzere özel olarak yetiştirilen ve ağır kurtarma yapabilen Köpekli Yıldız Arama Kurtarma ekibi de kuruldu. İleri düzey eğitimleri tamamlanan ekip, İzmir Depremi’nde de etkin bir şekilde arama kurtarma faaliyetlere katıldı. Aynı zamanda uluslararası standartlarda, modern bir K9 Köpek Eğitim Merkezi’nin kurmak için çalışmalarına başlayan İtfaiye Teşkilatı, bu merkezle ülke çapında öncü olacak.

Binlerce insan gücü tek merkezden yönetiliyor

2020 yılının Mart ayında, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın önderliğinde; her türlü afet ve acil durumların önlenmesi, oluşmuş ise müdahale ve mücadele edilmesinden, etkilerinin sonlandırılmasına kadar geçen sürede Balıkesir Valiliğinden gelecek talimatlar doğrultusunda, Belediyenin üzerine düşen vazifelerini en iyi şekilde yerine getirilmesi amacıyla Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi (BAKOM) kuruldu. Büyükşehir İtfaiyesi bünyesinde kurulan BAKOM ile Büyükşehir ve ilçe belediyelerindeki; binlerce insan gücünün, araç-gereç ve tesisatın aynı anda, bir merkezden yönetilebilmesi sağlanarak ildeki tüm kurumlarla koordineli çalışma ortamı oluşturuldu.

“Özenle yaptığını tedbirsizlikle yıkma”

“Özenle yaptığını, tedbirsizlikle yakma” düsturuyla hareket eden Büyükşehir İtfaiyesi, son bir yıl içerisinde bin 585 iş yerinin yangın güvenliği açısından denetimini gerçekleştirerek pandemi dönemi öncesinde; 400 kurum ve kuruluşta 44 bin 662 kişiye itfai olaylara karşı bilinçlendirme ve farkındalık eğitimi verdi.

Gönüllü itfaiyeciler yetişiyor

Gönüllü itfaiyeciler yetiştirmeye devam eden Büyükşehir İtfaiyesi, 2020 yılı içerisinde 555 gönüllü itfaiyecinin teorik eğitimlerini tamamladı, 67’sinin de tüm eğitimlerini tamamlayarak belgelerini teslim etti. Pandemi sürecinin sona ermesinin ardından pratik eğitimlere başlanarak belgeleri teslim edilecek.

Her zaman teyakkuzda

Ülkenin en donanımlı ve güçlü itfaiye teşkilatlarından olan Balıkesir İtfaiyesi; 21 hızlı müdahale aracı, 37 ilk müdahale aracı, 15 çok maksatlı müdahale aracı, 45 merdivenli araç, 14 su ikmal aracı, 1 köpük-su kulesi, 2 orman aracı, 8 kurtarma aracı ve 22 hizmet aracı olmak üzere toplam 165 araç ile olası yangın ve kurtarma olaylarına karşı teyakkuzda bekliyor. Ayrıca; 13 kurtarma botu, 4 jet-ski ile de iç sularda ve kıyı şeridinde oluşabilecek boğulma ve can kurtarma olaylarına karşı her zaman hazırlıklı olan Balıkesir İtfaiyesi; 118 dalgıç pompa ve 77 motopompu olası su baskınları için hazır bekletiyor.
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