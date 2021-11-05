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Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinden İHA’ya 4 ödül

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) 60. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen geleneksel Hasan Basri Çantay Gazetecilik Ödülleri’nde İHA’ya 4 ödül birden verildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un şeref konuğu olarak katıldığı törende Balıkesir basınının duayenlerinin isimlerine de onur ödülleri verildi.

Genel 05.11.2021, 21:19
Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinden İHA’ya 4 ödül

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) 60. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen geleneksel Hasan Basri Çantay Gazetecilik Ödülleri’nde İHA’ya 4 ödül birden verildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un şeref konuğu olarak katıldığı törende Balıkesir basınının duayenlerinin isimlerine de onur ödülleri verildi.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’nin 60. yıl etkinliği “Balıkesir Manşetleri” Sergisi açılışı ve resepsiyon ile başladı. Ardından Hasan Basri Çantay Gazetecilik Ödülleri törenine geçildi. Törende İletişim Başkanlığı, TRT, Anadolu Ajansı (AA), RTÜK, Basın İlan Kurumu (BİK), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) ile Balıkesir’de en fazla ihracat yapan, en çok istihdam sağlayan yerel firmaların yanı sıra Ticaret Odası ve Ticaret Borsası’na Balıkesir’in marka değerini artırma yolundaki çabaları nedeniyle şilt takdim edildi. Törende ayrıca pandemi sürecindeki fedakarca görev yapan il sağlık çalışanları adına Sağlık Müdürlüğüne teşekkür plaketi sunuldu.

Kuruluşunun 60’ncı yılına ulaşan Gazeteciler Cemiyetinin kısa tarihçesinin sinevizyon eşliği altında aktarıldığı Hasan Basri Çantay Gazetecilik Ödülleri töreninde, Cemiyet kurucularından Ekrem Balıbek, Reşit Kıpçak, Hasan Basri Atılganer, Cevdet Demiray, Nejat Akpınar, Balıkesirli Basın Şehidi Cihan Hayırsevener ile geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Ahmet Aydemir ve H. Otağ Fırıncıoğulları anısına özel ödüller de sahiplerine takdim edildi.

İHA’ya 4 ödül birden

Törende İhlas Haber Ajansı’na da çeşitli ödüller verildi. Türk basınına katkıları nedeniyle İhlas Haber Ajansına (İHA) verilen plaketi Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş alırken, Ajans muhabirleri Ömer Kantarlıoğlu, Emrah Elmas ve Suat Salgın’da da Balıkesir basınına katkı veren isimler adına hazırlanan ödüller verildi.

Ramazan Demir: “Anadolu basını desteklenmeli ve teşvik edilmeli”

Programın açılış konuşmasını yapan Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir yerel basının önemine değindi. Demir, “Anadolu basını demokrasinin beslenmesi ve sağlıklı işlemesi bakımından hayati öneme sahiptir. Hem halkımızın vaktinde ve doğru bilgilenmesi hem de idarecilerin halkın gündemini sağlıklı takip edebilmesi bakımından medyamız yeri doldurulamayacak bir görev ifa ediyor. Genel olarak basın, özellikle de Anadolu basını işte bu yönüyle de mutlaka desteklenmesi ve teşvik edilmesi gereken bir vazife görüyor. Elbet şu gerçeği de göz ardı etmemek gerekiyor. Bu misyonların hakkıyla ifası, yerel medyamızın görevini meslek ahlakından taviz vermeden ve ülkesine karşı sorumluluklarını unutmadan yerine getirmesine bağlıdır. Şayet yerel basınımız bu iki hususta taviz vermeden yoluna devam ederse gücünü hiçbir zaman kaybetmez. Tam tersine daha da arttırır. Her şeyin dijitalleştiği ve teknolojik mecralara evrildiği bir dönemde insanı sosyal çevresi ile hala merkezde tutan, sahiciliğin yıkılmayacak son kalesi hiç şüphesiz meslek ahlakıyla ülke çıkarlarından taviz vermeden çalışan gazeteciler olacaktır” diye konuştu.

“Sorunlarımız var”

Yerel medyanın sorunlarına da dikkat çeken Demir, “Yerel medyanın günümüzde pek çok sorunla karşı karşıya bulunduğu hemen hemen her platformda dile getiriliyor. Elbette birçok sıkıntımız, sorunumuz var. Ancak bunların hiçbirini de aşılamaz görmüyoruz. Kesinlikle karamsar değiliz. Yarınlara umutsuz bakmıyoruz. Sorunlarımızı biliyoruz. Sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizde çözüme de ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.

“Basının büyük güç olduğunu 15 Temmuz’da gördük”

Basının yerinde kullanıldığı takdirde nasıl bir güç olduğunun 15 Temmuz’da görüldüğünü kaydeden Ramazan Demir, “Basının aslında yerinde kullanılırsa nasıl büyük bir güç olduğunu son olarak 15 Temmuz’da gördünüz. Anadolu basınının Çanakkale Savaşı, İstiklal Harbi, Kıbrıs Çıkarması, terörle mücadele ve 15 Temmuz gibi kritik dönemlerde sergilediği onurlu yaklaşım tarihimizde şanla şere?e kaydedilmiştir. Basının yüz akları, tüm değerleri ve tarihiyle kültürüyle milleti aşağılayan mankurtlar değil, bu millete hizmet etmeyi en büyük şeref kabul eden ve bu ülkeye Kuvayi Milliye ruhunu aşılayan Hasan Tahsin, Hasan Basri Çantay, Mustafa Necati, Mehmet Akif Ersoy’un izinden yürüyen Anadolu gazetecileridir. Bizler Kuvayi Milliye şehrinin gazetecileri olarak hakikatin peşinde koşmaya devam edeceğiz, büyük ve güçlü Türkiye mücadelesine destek olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Şentop: “Balıkesir’de ilk gazete 5 Mart 1886 yılında yayımlanmaya başlandı”

Cemiyet Başkanı Ramazan Demir’in ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bir konuşma gerçekleştirdi. Şentop konuşmasında, “Balıkesir’de ilk yerel gazete 5 Mart 1886 günü Karesi adıyla yayınlanmış 135 yıl önce. Yine Balıkesir’den bütün yerel gazetelerin bir dernek çatısı altında toplanması da 60 yıl önce gerçekleşmiş. Bu sürecin devamını sağlayan siz değerli basın mensupları da tebrik ediyorum. Gazetecilik hayat ile insan arasında bir bağ, değerli bir meslek olmanın yanı sıra iletişim teknolojileri ile iç içe olması sebebiyle de sürekli güncellenmektedir. 17’nci yüzyılda ortaya çıkan, 19’ncu yüzyıldan itibaren de kurumsallaşmaya başlayan meslek baskı ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler doğrultusunda günümüze kadar değişim geçirerek varlığını sürdürmektedir. Değişimin boyutunu ne olursa olsun içindeki insan unsuru daima önemli korudu. Muhabir, foto muhabir, yazar olmadan bir gazetenin, medyanın basının olamayacağını hepimiz farkındayız. Çünkü gazeteciliğin unsuru insan ve hayattır hayata dair her şey haberim ve gazetecinin konusudur. Gazeteciler de olaylar ve okuyucular arasında bazen köprü bazen ayna, bazen de mercek işlevi görmektedirler.” diye konuştu.

“Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Türkiye’nin önemli sivil toplum kuruluşları arasında”

Şentop, konuşmasına şöyle devam etti: "Osmanlı Devleti döneminde ilk özel gazete Tercüman-ı Ahval’in yayın hayatına başladığı 1860 dikkate alındığında, Balıkesir’de 1886 yılında ilk gazetenin yayımlanması o günün şartlarında gerçekten çok önemli bir gelişme. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti bugün mücadeleci çalışmalarının ardından da 1886 yılından bu yana da inkıtaya uğradığı dönemler olsa da devam eden bu asil geleneğinin saklı olduğu düşünüyorum. Balıkesir’de ulusal ve uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil ettiğinizi biliyor, etkinliklerinizi her yıl arttırarak Türkiye’nin örmek sivil toplum kuruluşları arasında yer aldığınızı görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’nin temel gazetecilik ilkelerinden ödün vermeden toplum yararına yaptığı çalışmalardan ötürü ödüle layık gördüğü siz değerli gazetecileri de şimdiden tebrik ediyorum.”

"İmkanların çokluğu gazetecilerin meslek etiğini önemli hale getirdi”

Teknolojik imkanların gazetecilerin imkanlarının sınırlarını genişlettiğini belirten Şentop, "İmkanların çokluğu, gazetecilerin meslek etiğini önemli hale getirmiştir. Artık gazetecinin, muhabirin önüne gelen çok fazla detayı ayıklamak, doğruluğunu birçok farklı kaynaktan teyit etmek sorumluluğu çok daha hayati önem kazanmıştır. Biz bunu korona virüs salgını sürecinde gördük. Tüm devletler salgınla birlikte bir de ’infodemi’ ile mücadele etmek zorunda kaldılar. ’İnfodemi’yi bilgi salgını olarak çevirsek de esas kastedilen bilgi kirliliği salgınıdır. Böyle bir ortamda doğru bilgi ile yanlış bilgiyi ayırt edebilen gazetecilerin kıymeti çok daha fazla ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

“Sosyal medya ve internet yayıncılığı için kanun hazırlığı”

TBMM’de özellikle sosyal medya ve internet yayıncılığıyla ilgili bir kanun hazırlığı yapıldığını anımsatan Şentop, "Bu konu bazı marjinal grupların anlatmaya çalıştığı gibi Türkiye’ye mahsus değildir. Eylül ayında Viyana’da Dünya Parlamento Başkanları Toplantısı oldu. Bu toplantıya 87 ülkeden katılım oldu. Toplantı boyunca konuşulan 3 ana başlık vardı. Bunlardan biri de yalan haber ve internet üzerinden işlenen suçlar, saldırılar üzerineydi. Konu üzerinde konuşan tüm parlamento başkanlarının istisnasız şikayet konusu buydu” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Türk basınına katkıları karşılığı İletişim Başkanlığı, TRT, Anadolu Ajansı (AA) RTÜK, Basın İlan Kurumu (BİK) İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) ile Balıkesir’de en fazla ihracat yapan, en çok istihdam sağlayan yerel firmaların yanı sıra Ticaret Odası ve Ticaret Borsası’na Balıkesir’in marka değerini artırma yolundaki çabaları nedeniyle şilt takdim edildi. Törende ayrıca cemiyetin kurucuları ve hayatını kaybeden basının önemli isimleri adına ödüller verildi.

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