banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Canlı yayında büyük kavga!
Canlı yayında büyük kavga!
Akaryakıt fiyatları için flaş karar!
Akaryakıt fiyatları için flaş karar!
Dolar zirveyi terk ediyor!
Dolar zirveyi terk ediyor!
Kılıçdaroğlu: Bizim yolumuz civanmert yoludur
Kılıçdaroğlu: Bizim yolumuz civanmert yoludur

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Organize Sanayi Bölgesi trafiğini rahatlatacak

Balıkesir’de günde 40 bin kişinin giriş çıkış yaptığı Organize Sanayi Bölgesi yolunda yaşanan trafik sıkıntısına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi çözüm üretti. Genişleyen organize sanayi bölgesine yoluna alternatif yol yapan Büyükşehir Belediyesi 4,5 kilometrelik yolda sona yaklaştı.

Genel 26.10.2021, 09:20
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Organize Sanayi Bölgesi trafiğini rahatlatacak

Balıkesir’de günde 40 bin kişinin giriş çıkış yaptığı Organize Sanayi Bölgesi yolunda yaşanan trafik sıkıntısına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi çözüm üretti. Genişleyen organize sanayi bölgesine yoluna alternatif yol yapan Büyükşehir Belediyesi 4,5 kilometrelik yolda sona yaklaştı.

Balıkesir’de her gün binlerce insanın giriş çıkış yaptığı Organize Sanayi Bölgesi yolundaki trafik problemi çözülüyor. Özellikle iş giriş ve çıkış saatlerinde kilit halini halan trafiğe çözüm üretildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi’nin büyüme kararı almasından ve bu nedenle daha fazla insanın bu noktaya giriş-çıkış yapacağı öngörmesinden dolayı alternatif bir yol ile bölge trafiğini rahatlatacak. OSB - Gaziosmanpaşa-Adliye-Bahçelievler Mahallesi trafiğine de olumlu yansıyacak yeni yol ile ilgili konuşan Yol Yapım - Bakım Onarım Daire Başkanı Gökhan Mit, "Organize Sanayi Bölgemizde 40 bin civarında çalışanımız var. Bu sayı genişleme sahası ile birlikte daha da artacak. Buraya giden servis araçlarının ve diğer araçların şehrin merkezine daha iyi, daha çabuk ve daha kaliteli bir şekilde gelebilmeleri için Atatürk Şehir Hastanesi arkasından organize sanayiye bağlanan bir yol planladık. 2 gidiş - 2 geliş olacak şekilde, bisiklet yolları ile beraber yaklaşık 4 buçuk kilometrelik yol ağına sahip olacağız. Gaziosmanpaşa Mahallesi’ndeki trafik sıkışıklığını gidermek için hastane arkasından, adliyeye, dokuma caddesine aktaracak şekilde hızlı bir yol yaptık" dedi.

Mit, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yolun maliyeti, kamulaştırmalar, elektrik aydınlatma, çevre düzenlemesi, bisiklet yolları, sıcak asfaltın yapılması yaklaşık 30 milyon liralık bir bütçe söz konusu. Şu an orta refüjler bitme aşamasında, çevre düzenlemesi yapılıyor. Refüjler tamamlandıktan sonra toprak işleri var, çizgiler çekilip yol açılacak. Hava şartları bizi zorluyor ama işin sonuna geldik. Kasım sonuna tamamlamayı hedefledik" dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Celta de Vigo 10 10
15. Elche 10 10
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 10 2