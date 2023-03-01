Balıkesir açıklarında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan Unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen 9 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-84 tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler Balıkesir Göç İdaresine sevk edildi.