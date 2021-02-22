Balıkçıların salyadan sonra ‘Fişbom’ sorunu

Tekirdağlı balıkçılar, Karadeniz’de avcılıkta hamsilerin güverteye çekilmesi sırasında kullanılan balık boylama makinesinin (Fişbom) yasaklanmasından dolayı dertli. Balıkçılar, fişbomsuz alınan 10 ton hamsinin içerisinde bulunan 5 ton yavru balığın öleceğini söyledi.

Marmara Denizinde etkili olan salya nedeniyle Karadeniz’de avlanmak isteyen Tekirdağlı balıkçılar, hamsi avcılığında ’Fişbom’ yasağının bir an önce kaldırılmasını istiyor. Balıkçılar, bir tür elek sistemi olan ’Fişbom’ sayesinde canlı ama yavru olan balıkların, hiç güvertede beklemeden anında canlı bir şekilde denize gittiğini ifade etti. Balıkçı İdris Şeremet, ’fişbom’ olmadan güverteye kepçe ile alınan balıkların, güvertede uzun bir süre bekleyeceğinden dolayı balıkların bir süre sonra oksijensiz ve susuz ölebileceğini ifade etti.

’Fişbom’ sistemini anlatan Balıkçı İdris Şeremet, “Balıklarımızı topladık havuz sistemine getirdik. Bu fişbomu atıyoruz içerisine hidrolik teşkilatı ile yukarıda kazanımız var. Şurada ızgaramız var elek dediğimiz ızgaramız. 13 santim olan balık güverteye geliyor. İncesi de tazyikli suyla denize atılıyor. Öbür türlü ’fişbom’ yasak olduğu zaman, kepçe ile ben bu balığı denizden aldığım zaman bu güverteye 10 ton balık bastığım zaman ben 10 ton balığın içerisinde 5 ton ince balık varsa, ben bunu tek tek seçtiğim zaman güvertede bir tane canlı balık kalmaz. Susuz, oksijensiz bir tane balık canlı kalmaz. Ama ’fişbomla’ iri balık güverteye geliyor. İnce balık ise canlı bir şekilde anında denize gidiyor” diye konuştu.