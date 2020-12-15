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Balıkçılara fırtına engeli: 3 gündür çıkamıyorlar
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ’da etkili olan yağış ve fırtına sebebiyle balıkçı tekneleri 3 gündür denize açılamıyor.
Genel 15.12.2020, 12:43
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ’da etkili olan yağış ve fırtına sebebiyle balıkçı tekneleri 3 gündür denize açılamıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kent genelinde uyarılarının ardından Tekirdağ’da etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle birçok tanker ile şilep Tekirdağ kıyılarına demirlerdi. Sağanak yağış ve fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri de Süleymanpaşa ilçesinde bulunan balıkçı barınağına demirledi. Denizde olası olumsuz duruma karşı barınağa çekilen balıkçılar fırtınanın geçmesini bekliyor.Konuyla ilgili açıklamada bulunan balıkçılar, “Hava muhalefeti sebebiyle 3 gündür denize açılamıyoruz. Zaten balıkçılığımızda bitmiş gibi. 3-4 günden beridir havalar esiyor. Kayıklarımızı limana yanaştırdık. Havanın açılmasını bekliyoruz. Herkes 3-5 kuruş çıkarmanın derdinde" dediler.
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