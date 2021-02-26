Balıkçılar da vatandaşlar da hamsiden umudunu kesti

TRABZON (İHA) – Karadeniz’de bir süre uygulanan hamsi avı yasağının ardından denize açılan tekneler hamside umduğunu bulamadı. Özellikle yılbaşından itibaren tezgahlarda bolca görülmeyen hamsi, az avlandığından Trabzon’da bugünlerde kilosu 25 TL’den satılırken hem balıkçılar hem de vatandaşlar hamsiyi unuttu.

Vatandaşın artık hamsiden vazgeçtiğini belirten balıkçılar, fiyatının da taban yaptığını belirterek sezondan umduklarını bulamadıklarını söyledi.

Balıkçılardan Atakan Baş, vatandaşın artık hamsiyi sormadığını belirterek, “Hamsi işi yavaş yavaş bitiyor. Bu sene hamside umduğumuzu bulamadık fazla bol olmadı. Bundan sonra çeşit balıklara döneceğiz. Vatandaş artık hamsiden vazgeçti sormuyor. Bu sezon hamsi 10 TL’ye kadar gerilemişti ancak şu anda kilosu 25 TL’ye çıktı tavan yaptı. Bundan sonra hamsi işi biraz zor olur” dedi.

Balıkçılardan Hasan Şahin ise, vatandaşın hamsiden umudunu kestiğini ifade ederek, “Hamsi yasağı geldikten sonra azalmaya başladı. Çok az geliyor, fiyatı da biraz pahalı. Dolayısıyla fazla da rağbet yok. Vatandaş ucuz yemeye alıştığı için pek fazla rağbet etmiyor. 7,5-10 TL olan hamsi şimdi 25 TL. Artık Mart ayı geliyor hamsinin de yavaş yavaş sonu geliyor. Bu sezonu böyle tamamlayacağız. Kalite, kalite fiyatı değişiyor. Vatandaş fiyatlardan şikayetçi, eski satışlarımız artık yok. Vatandaşlarda balıkçılarda hamsiden umudunu kesti, unuttu. Bu sezon böyle geçti” diye konuştu.

Vatandaşlar da bu sene istedikleri gibi hamsi yemediklerini belirterek, 25 TL’lik fiyatı da pahalı bulduklarını söyledi. Hikmet Aydın isimli vatanda, Trabzon’da hamsinin artık lüks olduğunu belirterek, “Bu sene ilk defa hamsi yiyeceğim ancak istediğim hamsi bu değil. Trabzon’da hamsi lüks oluyor” dedi.