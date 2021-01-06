Balçova’da virüs sanata engel olamadı

Balçova Belediyesi Gençlik Tiyatrosu, salgın döneminde çocukların tiyatrodan uzaklaşmaması için hazırladığı online oyunların yenisi yayımlanmaya başlandı. Hem eğitici hem de eğlendirici oyunlar, belediyenin internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yayınlanıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle çocuklar okullarından ve arkadaşlarından olduğu kadar sanat etkinliklerinden de uzak kalıyor. Sanatın özellikle çocuklar üzerindeki olumlu ve geliştirici etkisinden hareketle yola çıkan Balçova Belediyesi Gençlik Tiyatrosu, pandemi döneminde çocuklar için online oyunlar hazırladı. Balçova Belediyesi’nin www.balcova.bel.tr adresinden ve sosyal medya hesaplarından yayınlanan oyunların senaryolarının hem eğitici hem de bilgilendirici olmasına özen gösterildi. Balçovalı çocuklar için bugüne kadar Korsanlar, Kitaplar, Kentimiz Balçova, Hayal Dünyası, Temizliğin Önemi ve Bilim isimli oyunlar yayınlandı.

Sanatsal etkinliklerin düzenlemenin pandemi nedeniyle neredeyse imkansız hale geldiğini ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Ama çocukların sanatsız yetişmesi gelecekte çok büyük eksikliklere yol açacak bir tehlike. Çocukların kitap okumadan, tiyatro izlemeden büyümesini istemiyoruz. Genç arkadaşlarımız da bu düşünceden hareketle oyunlarını çocukların ilgisini çekecek şekilde dijital olarak hazırlıyorlar. Oyunlarımız Balçovalı çocuklar kadar internete erişimi olan her çocuğumuz için de açık. Umarım en kısa zaman da tiyatro salonları çocuklarımızın kahkahaları ile şenlenir” diye konuştu.