Balabanlı kadınlar kooperatif kuruyor

Bursa’nın Uludağ yamaçlarındaki mahallelerinden biri olan Balaban’da kadınlar kooperatif kuruyor.

Yıldırım Belediyesi’nin ilçenin en önemli yeşil alan çalışması yaptığı Balaban dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Balaban Mahallesi’nde yapımı son aşamaya gelen ‘Balaban Piknik ve Mesire Alanı’nın bulunduğu bölgede mahalledeki kadınlar da yerli lezzetler sunabilmek için kadın kooperatifi kuruyor. Yıldırım Belediyesi tarafından tahsis edilecek alanda faaliyet göstermeyi planladıklarını belirten Balaban Muhtarı Şerif Sevcan, “Köy kadınları hem çalışmak hem de gelen misafirlerde yöresel lezzetler sunmak için kolları sıvadı. Kooperatif çatısı altında birleşiyorlar. Bizler de muhtarlık olarak her anlamda yanlarındayız. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz bu konuda önemli destek verdi. Kendilerine mahallem adına bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.