Bal satışı yapan işletmeler mercek altında

Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentte bal satışı yapan işletmelerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde numune alınan ballar, uygunluk kriterleri için analizlerden geçecek.

Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli gıda kontrol ekipleri gıdaya yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler tarafından Süleymanpaşa ilçesinde bal satışı yapan işletmelerde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 2021 Yılı Bakanlık Gıda Numune Alma Planı kapsamında işletmelerde alınan ballarda uygunluk kriterlerinin analizi yaptırılmak üzere numune alındı.