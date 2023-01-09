Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye yılın ilk karı yağdı. Başkentin sokakları beyaz örtüyle kaplandı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Başkenti beyaz örtüyle kaplayan şiddetli kar yağışı sonucu buz tutan yollar, yayalara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Belediye ekipleri, yollardaki ve kaldırımlardaki buzlanmaları önlemek için çalışmalara başladı.

Ülkede Bakü dışındaki bölgelerde de kar yağışı etkili olurken, meteoroloji servisi kar yağışının 12 Ocak’a kadar etkili olacağını belirterek buzlanma ve şiddetli rüzgar konusunda halkı uyardı.