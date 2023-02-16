Bakü’deki Türkiye Yüzyılı Birlik ve Dayanışma Platformu’ndan Türkiye’ye 25 vagonluk yardım

Azerbaycan’daki Türk iş adamlarının oluşturduğu Türkiye Yüzyılı Birlik ve Dayanışma Platformu tarafından Türkiye’ye 25 vagon dolusu yardım gönderildi.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve çevre illerde de büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından Türkiye için Azerbaycan’da başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor. Azerbaycan’daki Türk iş adamlarının kurduğu “Türkiye Yüzyılı Birlik ve Dayanışma Platformu”nun Türkiye’deki depremzedelere destek amacıyla başlattığı kampanya kapsamında insani yardımların bulunduğu toplam 25 vagon Türkiye’ye gönderildi. Kuru gıda ve gerekli diğer malzemelerin yüklendiği 25 vagon, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Milletvekili Ganire Paşayeva, Azerbaycan Demiryolları Başkanı Rövşen Rüstemov ile Türkiye Yüzyılı Birlik ve Dayanışma Platformu’nun kurucu üyeleri tarafından uğurlandı.

"Acımız çok büyük. Ama azmimiz ve kardeşliğimiz daha büyük"

Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı gazetecilere yaptığı açıklamada, günün acıları dindirme, yükleri hafifletme ve yaraları sarma vakti olduğunu belirterek, “Acımız çok büyük. Ama azmimiz ve kardeşliğimiz daha büyük. Yaralarımızı birlikte sarılacağız diyerek yüzyılın felaketi, iki büyük depremde etkilenen vatandaşlarımızın yardımına koşmak için harekete geçen 10 milyonluk kardeş Azerbaycan halkına, Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva Hanımefendiye, onların talimatları ile harekete geçerek yardımların toplanması ve gönderilmesini sağlayan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine, Haydar Aliyev Fonu’na, Türk ve Azerbaycanlı iş adamlarına teşekkür ediyorum. Azerbaycanlıların Türkiye’deki kardeşlerinin kederini, üzüntüsünü ve hüznünü ve acısını kendi kederi ve acısı gören, gözyaşları ve dualarla hazırlayarak bir an önce yerine ulaşmasını istedikleri yardımları deprem bölgelerimize gönderdiniz” dedi.

"Türk milleti kardeş Azerbaycan’ın kara gün dostluğunu hiçbir zaman unutmayacaktır"

Türkiye’nin bu büyük acıyı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kenetlenerek aşacağını vurgulayan Bağcı, “Yaşadığımız bu depremler sonrası, Türkiye ve Azerbaycan geçmişte, 1915’te Çanakkale’de, 1918’de Bolşevik işgaline karşı Kafkas İslam Ordusu altında tüm Azerbaycan’da, Vatan Muharebesi’nde, Karabağ’da olduğu gibi bugün ülkemizde yaşanan depremler sonrası tek millet, tek yürek olmuştur. Türk milleti kardeş Azerbaycan’ın kara gün dostluğunu ve kederli zamandaki dayanışmasını hiçbir zaman unutmayacaktır. Yaşasın Türkiye Azerbaycan kardeşliği. Milletimizin başı sağ olsun. Allah bizlere bir daha böyle bir acı yaşatmasın” diye konuştu.

Yardım kampanyası kapsamında toplanan 25 vagonluk insani yardımın 3 gün içinde Türkiye’deki deprem bölgesine ulaşması planlanıyor.