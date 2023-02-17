Bakü’de camide depremlerde hayatını kaybedenler için helva dağıtıldı

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için helva dağıtıldı.

Türkiye’de 10 ilde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Azerbaycan’ın dört bir yanında depremzedeler için çeşitli yardım kampanyaları düzenlenirken, hayatını kaybedenler için de dualar okunuyor. İş adamı Tarık Olmaç, başkent Bakü’de Şehitlik Camii’nde Cuma namazı sonrası hayatını kaybedenler için helva dağıttı.

Olmaç yaptığı açıklamada, “Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Allah’tan rahmet diliyoruz. Bugün mübarek Cuma günü ve Miraç Kandili. Dağıtmış olduğumuz tüm helvaların hayırları, duaları hepsi depremzedelerimiz için. Ölmüşlere Allah rahmet eylesin, kalanlara can sağlığı versin. İnşallah en kısa zamanda yaralarımız sarılır. Allah kabul etsin” dedi.