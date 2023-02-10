Bakü’de binlerce kişi depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı

Azerbaycan’daki Müslümanlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı, yaralılara dua etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce bina yıkıldı, binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Hayatını kaybedenler için dünyanın farklı noktalarında dua edildi, gıyabi cenaze namazı kılındı. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki camilerde binlerce Müslüman Cuma namazı sonrası Türkiye’deki depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Camilerdeki hutbeler de Türkiye’deki depremden bahsedilerek, yaralananların iyileşmesi, enkaz altında kalan Türk vatandaşlarının sağ salim kurtarılması için dualar edildi.

Başta Şehitlik Cami olmak üzere Azerbaycan genelindeki bütün camilerde, mescitlerde Türkiye’deki depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındığını belirten Din İşleri Müşavirliği vekili Ali Rıza Altunel, “En başta Cuma hutbelerinde, vaazlarda, Cuma öncesi sohbetlerde olsun, öncesinde de yine Kuran-ı Kerim’ler okunarak Azerbaycan’daki hem dini idareler, Kafkas İslami İdaresi ve diğer bütün cemaatler Türkiye’deki kardeşleri için duacı oldular ve arkalarından gıyabi cenaze namazları kıldılar. En başta enkaz altında olan kardeşlerimizin de sağ salim kurtarılması için dualarda bulundular” dedi.

Azerbaycan halkına desteklerinden dolayı teşekkür eden Altunel, “Zira maddi manevi her şekilde depremin ilk anından şu dakikaya kadar büyük bir seferberlik görüyoruz. Bu seferberliği bugün Cuma namazında da göstermiş oldular. Özellikle cemaatimizin de yoğun iştiraki ve memnuniyetle müşahede ettim. Tekrar bu vesileyle hem memleketimizde, ülkemize, afetzedelere, herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim tekrarından muhafaza etsin diyorum ve hassaten de alem-i İslam’ı, Türk dünyasını, Azerbaycan’ı da Rabbim bu tür felaketlerden inşallah muhafaza etsin. Bu vesileyle emeği geçen bütün kardeşlerime tekrar cani gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan Azerbaycan, 745 kişilik ekiple deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarında yer alıyor.