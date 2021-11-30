Bakü, UNEC Ekonomik Forumu’na ev sahipliği yapacak

Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi (UNEC), Azerbaycan’ın Bağımsızlığının 30. Yıldönümünde UNEC Ekonomi Forumu’na Bakü’de ev sahipliği yapacak.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 1-3 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan “Zafere Giden Yol” ana temalı UNEC Ekonomi Forumu Bakü 2021, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi (UNEC), Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı, Azerbaycan Eğitim Bakanlığı ve Bakü’deki diğer kuruluşlar tarafından organize edilecek. Forum, dijital ekonominin kolaylaştırılması gibi salgın sonrası dönem için belirlenen aşamaların yanı sıra bir dizi sosyo-ekonomik dönüşümü içeren Azerbaycan’ın bağımsızlığına giden yolu anlatacak. Önde gelen kamu ve özel kuruluşları ve deneyimli endüstri isimlerini bir araya getirecek olan forum, katılımcılara en son ekonomik ve sosyal gelişmeyi, zorlukları ve fırsatları tartışmak ve belirlemek için bir platform sağlayacak.

Forumda Prof. Dr. Aziz Sancar ve Prof. Dr. Muhammed Yunus gibi Nobel Ödüllü bilim insanlarının yanı sıra büyük özel ve kamu kuruluşlarının başkanları, yerel ve uluslararası uzmanlar yer alacak.

3 Aralık’a kadar devam edecek UNEC Ekonomi Forumu’nda “Azerbaycan’ın gelecekteki kalkınma stratejisi: Küresel eğilimler ve yerel faktörler”, “Pandemi sonrası dönemde bilim ve eğitim”, “Ekonominin Dijital Dönüşümü: Yeni Zorluklar, Yeni Fırsatlar”, “Pandemi sonrası dönemde iş dönüşümü” ve Karabağ’a Büyük Dönüş: Sürdürülebilir Yerleşim ve Ekonomik Yeniden Bütünleşme” başlıklı paneller düzenlenecek.