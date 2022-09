BAKMER’de yeni dönem eğitimleri başlıyor

Başakşehir Kadın Aktivite Merkezinde (BAKMER) yepyeni ve dolu dolu bir eğitim dönemi başladı.

Başakşehirli kadınların her alanda yanında olan BAKMER’de yeni dönem heyecanı, Başakşehir Emin Saraç Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen programla başladı. Açılış konuşmasını yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Birçok aktivite ve eğitimi BAKMER ile birlikte Başakşehirli kadınların hizmetine sunuyoruz. Her yaş grubu ve her ihtiyaca karşı hayata geçirdiğimiz branşlarımızla yepyeni bir döneme başlıyoruz” dedi.

BAKMER açılış programında Akşam Grubu da sahne aldı. Grubun söylediği şarkılara Başakşehirli kadınlar eşlik etti. Konser sonrasında Başkan Kartoğlu’nun eşi Kübra Kartoğlu Akşam Grubu’na çiçek takdim etti.

66 branşta eğitimler verilecek

Başakşehirli kadınların hayatlarına değer katmak ve donanımlarını güçlendirmek adına başlayan eğitimlere bu dönem yenileri de eklendi. Binlerce Başakşehirli kadının hayatına dokunan BAKMER’de yeni dönemle birlikte mefruşat, el nakışları, cam füzyon, tezhip, hüsnühat, dijital fotoğrafçılık gibi 66 farklı branşta eğitim verilecek. Ayrıca gastronomiye meraklı Başakşehirli kadınlar için Mutfak Atölyesi’nde kurslar düzenlenecek.

Konser ve söyleşiler de yapılacak

Başakşehirli kadınlar tarafından çok sevilen ve büyük bir ilgiyle takip edilen ’Ayşenur Şaylan ile Tasarım ve İyileştirme Atölyesi’ ve ’Derya Pervanoğlu ile Manevi Şifa Buluşmaları’ da bu yıl kaldığı yerden devam edecek. Her ay gerçekleştirilecek konser ve söyleşilerle Başakşehirli kadınların kültür sanat alanındaki gelişimine katkı sağlanacak.