Bakırköy’de okulda deprem ve yangın tatbikatı

Bakırköy’de bir okulda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yangın ve deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikatta çök, kapan ve tutun yaparak korunmaya çalışan öğrenciler ardından tahliye edilirken, yangının nasıl söndürülebileceği de anlatıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve AFAD koordinasyonunda Bakırköy Ataköy’deki Mimar Sinan İlkokulunda yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta itfaiye, AFAD, sağlık, Kızılay ve polis ekipleri hazır bulundu. Okuldan tahliye edilen öğrenciler, senaryo gereği bir binanın girişindeki elektrik kontağı ile bir evin mutfağında çıkan yangının nasıl söndürüleceğini uygulamalı olarak gördü. Daha sonra okulun içine alınan öğrenciler, ilk sirenle depremin olduğunu öğrenerek, çök, kapan ve tutun yöntemi ile korunmaya çalıştı. İkinci sirenin çalmasıyla birlikte öğrencilerin okulu tahliye etmesi istendi. Sirenle birlikte öğrenci ve öğretmenler 2 dakika 3 saniyede okulu boşaltarak bahçede toplandı. Ardından öğretmenler yoklama yapıp içeride kalan olup olmadığını kontrol etti. Depremden korkup çatıya çıkan bir kişiyi ise itfaiye ekipleri kurtardı. Son olarak AFAD yetkilisi, deprem anında neler yapılması gerektiğini anlattı.

Tatbikata katılan Bade Söylemez adlı öğrenci, “Deprem ve yangın tatbikatı yaptık. Çök, kapan ve tutun yaptık, sonra deprem çantası hazırladık. Siren çaldı, okulu boşalttık” dedi.

Bilgilendirildiklerini anlatan öğrencilerden Derin Demir de, “İlk başta yangın çıktı. Ocakta patates yapıyorlardı, yangın çıkınca neler olacağını, nasıl söndüreceğimizi anlatıyorlardı. Bir tane büyük bir patlama oldu. Sonra sınıflara gittik, deprem kısmına geldik. İlk zil çaldığında sıralara tutunup çök, kapan, tutun yaptık. Sonra sınıflarda daire oldu. Siren çaldı herkes dışarı çıktık” diye konuştu.