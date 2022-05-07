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Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar(Kirazlı) Metro Hattının yüzde 70’i tamamlandı

Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar(Kirazlı) Metro Hattı’nın tamamlanan tünel kazılarının törenine konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Projemizin toplam ilerleme oranı bugün itibariyle yüzde 70’e ulaştı” dedi.

Genel 07.05.2022, 13:10
Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar(Kirazlı) Metro Hattının yüzde 70’i tamamlandı

Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar(Kirazlı) Metro Hattı’nın tamamlanan tünel kazılarının törenine konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Projemizin toplam ilerleme oranı bugün itibariyle yüzde 70’e ulaştı” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar(Kirazlı) Metro Hattı Tünel Kazılarının Tamamlanması Törenine katıldı. Bugün itibarıyla yüzde 70’i tamamlanan proje sonlandıktan sonra günde 1 milyon İstanbullu, metro hattı ile seyahat edebilecek. Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar(Kirazlı) Metro Hattı Tünel Kazılarının Tamamlanması töreninde konuşan Bakan Karaismailoğlu, “Bakanlık olarak özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın trafikte zaman kaybetmemeleri için pek çok önemli kentiçi raylı sistem projesini hayata geçirdik. Hükümetlerimiz döneminde yapılan bu çalışmaların yaşama ne denli hız kattığını, konfor getirdiğini hep birlikte tecrübe ettik. Ve bugün sizlerle bir araya geldiğimiz Bakırköy(İDO)-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı’nın da dahil olduğu tam 103,3 kilometre uzunluğunda 7 ayrı güzergahta çalışmalarımız var. Böylece istanbul’da raylı sistem ağının yüzde 50’sinden fazlasını Bakanlığımız kazandırmış olacak. Bir arada olduğumuz, tünel kazı çalışmaları tamamlanan Bakırköy- Kirazlı Metro Hattımız 8,4 km uzunluğunda. Hattımız, Bakırköy Sahil (İDO)-Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani olmak üzere 7 istasyonu katederek mevcut Bağcılar Kirazlı İstasyonunda son bulmaktadır. Günde 1 milyon İstanbullunun seyahat edebileceği hattımızın işletmeye alınması ile; Kayaşehir-Bakırköy Sahil İDO arası seyahat süresi 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-İncirli arası seyahat süresi 31 dakika, Başakşehir(Metrokent)-Özgürlük meydanı arası seyahat süresi 30 dakikaya inecek. Projemizin toplam ilerleme oranı bugün itibariyle yüzde 70’e ulaştı” açıklamasında bulundu.

“İBB, 3 sene geçmesine rağmen kayda değer bir çalışma yapmadı”

Sözlerine İBB’nin yapmadığı projelerden de bahsederek devam eden Bakan Karaismailoğlu, “Azimli çalışmalarımız, devlet aklıyla yapılan planlamalar, sektörle, üniversitelerle yaptığımız iş birlikleri ve ortak akıl çalışmaları meyvelerini veriyor. Ve önümüzdedeki cumartesi günü de Türkiyemizin 2’nci, dünyanın ise 5’inci denize dolgu havalimanı olan Rize-Artvin havalimanını 14 Mayıs’ta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açacağız. Türkiye’mizin dört köşesinde hem de güzel İstanbulumuzda yaptığımız eserlerle hıza ve konfora odaklanıyoruz. Biliyoruz ki bu hizmetlerin ekonomimize sağlayacakları katma değer ile milletimize daha pek çok hizmet sunulmasına vesile olacaklar. Bakırköy-Kirazlı Metro Hattımızın da İstanbulluların seyahatine getireceği kolaylığın yanı sıra, ekonomik fayda açısından çok önemli getirileri olacaktır. Bakırköy-Kirazlı Metro Hattımızın 25 yıllık projeksiyondaki ekonomik kazancı; Karayolu Bakım ve İşletme Kazancı: 2,4 milyar dolar, Zaman Kazancı: 3,6 milyar dolar olmak üzere Toplam 6 milyar dolar olacak. Şu anda İBB’nin de devam eden yaklaşık 100 kilometre raylı sistem hattı var. Yerel yönetimlerin en önemli görevi vatandaşına güvenli konforlu ekonomik bir toplu ulaşım sistemi sunmaktır. Maalesef 3 sene geçmesine rağmen kayda değer bir çalışma bulunmamaktadır. Bizler ise 2023 yılına kadar İstanbul’da devam eden 103 km metro inşaatının tamamını bitirip İstanbulluların hizmetine sunacağız. Hatta, bu yaz sonuna kadar; Pendik Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattını, İBB yapmadığı için 2 yıl önce bakanlık olarak devraldığımız Başakşehir Metrokent-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattını, Kağıthane İstanbul Havalimanı Metro hattını hizmete açacağız” ifadelerine yer verdi.

“Milletimiz, gerekli yanıtı sandıkta verecek”

Projelere ve yatırımlara devam edeceklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, “İstiyoruz ki herkes millete hizmette yarışsın ama maalesef ortada adam akıllı bir çalışma yok. Milletimizin terazisi hassastır, İstanbul’daki beceriksizliği izlemektedir. Gerekli yanıtı sandıkta verecektir. Bizler günübirlik tartışmalar yerine, ülkemizi ve İstanbul’u geleceğe taşıyacak mega projelere, milletimize en iyisini sunmaya, sadece bugünü değil, geleceği aydınlatacak eserler yapmaya odaklandık. İstanbul’u geleceğe taşıyacak proje ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. 20 yılda İstanbul’a ve Türkiye’ye çağ atlattık. Bununla da yetinmeyeceğiz. Bizim işimiz, hizmettir; bundan şaşmayız. Bu düşüncelerle Bakırköy(İDO)-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar(Kirazlı) Metro Hattımızın yapım çalışmalarını başarıyla yürüten ve projeyi bu aşamaya getiren tüm çalışma arkadaşlarıma ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ne teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum. Projemizin açılışında buluşmak dileğiyle” şeklinde konuştu.

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