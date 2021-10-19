Bakir Izetbegović Kimdir? Aliya İzzetbegoviç'in oğlu mu?

Bakir Izetbegović, Bakir İzzetbegoviç (28 Temmuz 1956, Saraybosna) Boşnak siyasetçi. Bosna-Hersek Kurucu Cumhurbaşkanı Alija Izetbegovic'in oğludur.[1] Demokratik Eylem Partisi (SDA) Başkanı. 2010-2018 yılları arasında Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Boşnak Üyesi olarak görev yaptı. Bu süre içerisinde 2012, 2014, 2016 ve 2018 yıllarında olmak üzere dört kez Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.

Eğitim ve Gençlik Yılları

Saraybosna'da ilköğretim ve ortaöğretim okuluna gitti. 1981 yılında Saraybosna Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. 1982 ile 1992 yılları arasında mimari bir danışmanlık firmasında danışman olarak çalıştı. 1991-1993 yılları arasında Saraybosna Kantonu İnşaat Enstitüsü Müdürü olarak görev yaptı.

Siyasi Hayatı

2000 yılında siyasete girdi ve iki bölgesel mecliste görev yaptıktan sonra 2006 yılında Bosna-Hersek Parlamentosu'na seçildi. Aynı yıl Saraybosna Kantonu Meclisi'nde Demokrat Hareket Partisi Başkan Yardımcılığına atandı. 2002-2006 yılları arasında BHF Parlamentosu Temsilciler Meclisinde ve Temsilciler Meclisinde devam ederek kademeli olarak üst düzey görevlerde bulundu. 2006-2010 yılları arasında Bosna Hersek Parlamenterler Meclisi Başkanlığı görevini de yürüttü. Ayrıca Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki Bosna-Hersek Delegasyonu Başkanlığı'na atandı.

Mayıs 2015'te Demokratik Hareket Partisi genel başkanlığına seçildi. 2010 genel seçimlerinde, oyların % 35'ini alarak dokuz aday arasından birinci oldu ve Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeliğine seçildi. 10 Mart 2012 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Konseyi'nde, Boşnak Cumhurbaşkanı olarak, Hırvat Cumhurbaşkanı Željko Komšić'ten görevi devraldı. 10 Mart 2012 – 10 Kasım 2012 ve 10 Mart 2014 – 17 Kasım 2014 tarihleri arasında Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. 10 Ekim 2014 tarihinde yapılan genel seçimlerde %32,8 oy oranıyla 247.235 oy olarak yeniden Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi Üyesi seçildi. 17 Mart 2016 – 17 Kasım 2016 tarihleri arasında üçüncü kez Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.

Özel Hayat

Birçok sosyal etkinliğe büyük katkılar sağladı. Saraybosna Futbol Kulübü Yönetim Kurulu üyesi, Müslüman İnsani Yardım Derneği "Merhamet" Yönetim Kurulu üyesi, "Bosna" Basketbol Kulübü Yönetim Kurulu üyesidir. Ayrıca Bosna-Hersek İslam Cemaati Konseyi üyesidir.

Evli ve bir kız çocuğu sahibidir.