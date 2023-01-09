Bakanlıktan 100’üncü yıla özel "Türk kadını" temalı fotoğraf yarışması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında hem fotoğraf sanatının desteklenmesi hem de Türk kadınının sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlerde başarılarının ortaya konulması için "100’üncü Yılda Türk Kadını" fotoğraf yarışması düzenlenecek.

Bakanlık ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği iş birliğinde yapılacak "100. Yılda Türk Kadını" fotoğraf yarışmasında farklı kültürlerden kadınların her alanda Türkiye’ye katkılarını ortaya koyan; Türk kadınlarının kültür, tarih ve geleneklerle bağlarını vurgulayan; spor, sanat, bilimsel ve kültürel alanlarda yaptıkları faaliyetler ve çalışmalardan çekilmiş fotoğraflar yarışacak.

Kazananlar ödüllerini Bakan Derya Yanık’tan alacak

Yarışmaya hem "https://tfmd.org.tr/100yildaTurkKadini/" web sayfasından hem de "100. Yılda Türk Kadını” etiketiyle Instagram üzerinden başvuru yapılabilecek. Yarışmanın başvuruları 9 Ocak 2023 tarihinde başlayarak 15 Şubat 2023’te sona erecek. Yarışmanın kazananlarının ödüllendirileceği törenin, 8 Mart 2023 tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın katılımıyla gerçekleşmesi planlanıyor.

Yarışmaya herkes katılabilecek

Katılımın ücretsiz olduğu yarışmaya jüri üyeleri hariç, amatör ve profesyonel herkes başvurabilecek. Yarışmanın birincisine 25 bin TL, ikincisine 10 bin TL, üçüncüsüne 5 bin TL para ödülü verilecek. Instagram’da etkileşim ödüllerinde 5 fotoğraf 4 bin TL, mansiyon 3 bin TL, sergileme alan fotoğraflar ise bin TL para ödülü alacak. Yarışmanın detaylarına "https://tfmd.org.tr/100yildaTurkKadini/" web sayfasından erişilebilecek.