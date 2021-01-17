Bakanlık İnkumu açıklarında batan gemi için fırkateyn görevlendirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Bartın İnkumu açıklarında batan Rus bandıralı kuru yük gemisini arama kurtarma çalışmalarına destek olması için bir fırkateyn görevlendirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ”Bartın İnkumu açıklarında batan Rus bandıralı kuru yük gemisini arama kurtarma çalışmalarına destek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir fırkateyn görevlendirildi” denildi.